Gentse start-up Otamiser zoekt financiering: beter zichtbaar op Airbnb, Booking & co

Het algoritme van de Gentse start-up Otamiser doet de omzet van toeristische accommodaties stijgen en verhoogt de visibiliteit op onlinereisbureausites als Airbnb, Booking.com en Expedia. Om nog meer te kunnen investeren in onderzoek & ontwikkeling, doet Otamiser een beroep op een mix van crowdlending en businessangels.

“Otamiser is begonnen als een studentenproject”, zegt Bart-Jan Leyts. Hij zocht een oplossing voor zijn vader, die net voor de pandemie een bed and breakfast in Brugge had gekocht en de kamers op een hogere plaats wilde krijgen op OTA’s (online travel agency, nvdr). “Als student finance aan de UGent was ik gefascineerd door de parameters die de prijzen van een hotelkamer bepalen. Hoe komt het dat de ene 100 euro kan vragen en de andere 130 euro? Ik merkte ook dat die kamerprijs weinig waard is, als mensen je niet vinden of als je niet op pagina één staat van sites als Booking.com, Airbnb of Expedia.”

Hij verdiepte zich erin en ontwikkelde samen met Lucas Ballyn een algoritme dat leidt naar meer omzet bij hotels en B&B’s, door die rangorde te beïnvloeden. “Het is vergelijkbaar met wat SEO en SEA voor e-commerce doen”, legt Leyts uit. “Bij Google heb je vaste parameters die je kunt beïnvloeden om hoger te staan, bij Booking.com of Airbnb is dat regio-afhankelijk. In Brugge hoog staan, is volledig anders dan in Gent. Er is niet één oplossing. Daarom hebben we onze oplossing zo getraind dat we vooraf op die markt kunnen testen.”

Guerillatechnieken

Toen mailings naar naburige B&B’s enthousiast onthaald werden, was dat voor de net afgestudeerde Leyts het teken om een bedrijf rond het algoritme te starten. In het begin focuste hij op B&B’s met een paar kamers. “Onze start-up bestaat uit jonge mensen die de sector op zijn kop willen zetten en het traditionele verdienmodel van hotels overboord willen gooien. Het zou van hoogmoed getuigen onmiddellijk de grotere spelers met honderd kamers aan te spreken”, zegt de nu 24-jarige Bart-Jan Leyts.

Wat Otamiser doet, leunt aan bij guerrillatechnieken. “Hotelprijzen veranderen van dag tot dag op basis van onze modellen. Niet iedereen kan omgaan met die dynamische prijzen, waardoor een kamer de ene dag 80 euro en de andere dag 100 euro kost. We kiezen gericht onze klanten.”

Die klanten bestaan enerzijds uit investeerders die hotels kopen en anderzijds uit gepassioneerde uitbaters die goed zijn in ontbijt en de kamers presentabel maken, maar soms het financiële over het hoofd zien. De klanten overtuigen met hun tool aan de slag te gaan, vindt Leyts niet zo moeilijk. “Het hangt ervan af waar ze in het spectrum zitten. De investeerders zijn meer financieel geletterd en zien Otamiser als een tool om meer omzet te halen. De andere klanten moeten we soms eerst het belang van ranking en een schommelende prijs uitleggen. Daar zit meer educatie in. Maar onze salescyclus is kort. Tussen een telefoontje en het sluiten van de deal zit meestal maar één tot twee weken.”

Bart-Jan Leyts ziet dat de sector steeds meer afstapt van een prijsbepaling op basis van de bezetting. “Vroeger was er het rotsvaste geloof dat hoe lager de bezetting was, hoe meer de prijs daalde. Het beste voorbeeld daarvan waren de lastminutekortingen. Een hotel kan de laagste prijs aanbieden, maar als die op pagina 10 van Booking.com staat, zal niemand het weten. Er zijn meer variabelen die een impact hebben op de bepaling van de bezetting.”

Sympathiek blijven

Een van de klanten was Korneel Defauw, die een B&B uitbaatte in Brugge. Zijn omzet steeg met 35 procent. “Ik viel van mijn stoel”, zegt Defauw. Hij was zo overtuigd van het project dat hij aan boord kwam als co-founder. Zijn voornaamste verantwoordelijkheid is de groei en de expansie van de start-up. Hij benadrukt dat Otamiser gebruikmaakt van data en vooral een techbedrijf is. “Beschouw ons niet als een marketingbureau. We bouwen geen websites voor hotels en B&B’s om meer omzet te genereren en creëren geen vraag. We richten ons vooral op de omzet en de ranking.”

Het businessmodel van Otamiser steunt op een maandelijks abonnement. De start-up beheert na twee jaar 2.700 kamers en is actief in België, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Nederland en sinds kort ook de Verenigde Staten. Het team telt twaalf medewerkers. Voorlopig is het product van Otamiser uniek in de wereld. Door hun ranking management solution stijgt de gemiddelde omzet van hotels met 24 procent, de bezettingsgraad met gemiddeld 11 procent en de dagprijs met gemiddeld 20 procent. “De concurrentie komt vooral van mensen die het zelf willen uitproberen, maar zij komen niet tot dezelfde resultaten als wij.”

Otamiser biedt de verbetering van de ranking per regio exclusief aan. “De plaatsen op pagina één van de onlinereisbureausites zijn beperkt. We kunnen onze hotels niet tegen elkaar laten concurreren, dus we kiezen er een beperkt aantal uit”, aldus Leyts. “De hotels waarmee we in zee gaan, zijn diegene die passen in ons nauwgezet uitgewerkte ideale klantprofiel”, vult Defauw aan.

Otamiser wil zo snel mogelijk groeien, maar Leyts wil zichzelf niet voorbij lopen. “We willen de sympathieke start-up van in het begin blijven. Hoe meer mensen in het salesteam komen, hoe meer visies er zullen zijn. Daarom willen we alles intern stroomlijnen. Om die reden is Nils Casteur, die erbij was sinds het eerste uur, de chief sales officer, om onze eigenheid te bewaken en het salesteam aan te sturen.”

De start-up laat zich ook omringen door een adviesteam. Daarin zitten onder meer Stijn Christiaens, co-founder en CTO van Collibra, Jacob Quartier, de voormalige CFO van Showpad en nu van Smappee, en Peter Van Praet, de oprichter van Bavet.

Financiering

De start-up wil geld ophalen via een mix van crowdlending en businessangels.”Tot nu hebben we alles op eigen kracht gedaan”, zegt Defauw. We zijn lang anoniem geweest, omdat we eerst op ons product wilden werken.” Aanvankelijk dacht Otamiser alleen aan Winwinner. “Met die vorm van crowdlending konden we maximaal 200.000 euro binnenhalen. Investeerders krijgen geen aandelen, maar wel een rendement van 8,5 procent. Dat zou ons de vrijheid geven om ons product te versnellen en het team te versterken.”

Leyts en Defauw beslisten de financiering aan te vullen met kapitaal van businessangels. “We willen meer smart capital. Zo is er ook een betere hefboom naar een mogelijk PMV-dossier (Participatiemaatschappij Vlaanderen). Zij leggen minstens het bedrag van de businessangels ernaast, of doen dit soms maal twee of drie. We willen rond de 50.000 tot 100.000 euro via Winwinner ophalen en de rest uit een mix van businessangels en PMV.” Otamiser is nog niet winstgevend. “We zetten continu in op sales en O&O, omdat we ons product robuuster willen maken.”