Gentse IntelliProve haalt 1,25 miljoen euro zaaigeld op

Het Gentse techbedrijf IntelliProve haalt bij zijn tweede zaaironde kapitaal op bij onder meer het investeringsfonds Miles Ahead en een rist bekende technondernemers. De start-up wil een cruciale schakel worden in de transformatie van de gezondheidszorg naar meer preventie. Het doet dat door de bloeddruk, de hartslag en andere parameters te meten met eenvoudige gezichtsscans.

De nieuwe investeerders die instappen in IntelliProve zijn het Belgische fonds Miles Ahead en zes bekende ondernemers uit de Gentse techscene, Jeroen De Wit (Teamleader), Louis Jonckheere (Showpad, Wintercircus), Gilles Mattelin en Jorn Vanysacker (allebei Henchman, Intuo), Matthias Geeroms (Lighthouse) en Joris Van Der Gucht (Silverfin).

Bestaande investeerders die meedoen met de nieuwe ronde zijn het Wit-Gele Kruis en imec.istart Fun. IntelliProve werd in zijn oprichtingsjaar 2021 toegelaten tot de accelerator imec.istart. Naast het Wit-Gele Kruis en imec.istart Fund deed ook Vlaio aan de eerste ronde uit 2021 mee, waarin 1 miljoen euro werd getankt. Het innovatieagentschap is er nu niet meer bij.

Wit-Gele Kruis

Op het eerste gezicht lijkt het Wit-Gele Kruis de vreemde eend in de bijt, maar het is net een cruciale partner gebleken bij de opstart van het bedrijf. IntelliProve ontwikkelde software waarmee je met een smartphone of een tablet iemands gezicht twintig seconden kan scannen om de hartslag, de ademhaling, het stressniveau en andere parameters te meten. “Het Wit-Gele Kruis was al vanaf het begin een strategische partner voor ons”, zegt Joeri Tulkens, medeoprichter en CEO van IntelliProve. “We wilden veel data en we vroegen de verpleegkundigen tablets mee te nemen om de gezondheidsmonitoring te doen.”

Voor verplegers komt de software van IntelliProve als geroepen. Door snel basisparameters te meten komt er meer tijd vrij voor andere zorgtaken. Maar de ambitie van IntelliProve gaat verder dan dat, het wil een rol spelen in de preventieve, holistische gezondheidszorg van morgen. Daarin wordt de gezondheid van gezonde mensen gemonitord, zodat snel ingegrepen kan worden bij een ontluikend gezondheidsprobleem, in plaats van reactief op te treden nadat iemand ziek is geworden. Niet alleen is dat goed voor de gezondheid van mensen, het kan ook een stevige besparing in de gezondheidszorg met zich brengen.

‘Onze klanten zijn bedrijven met digitale gezondheidsplatformen, waarin onze software gemakkelijk als white label kan worden geïntegreerd’ Joeri Tulkens, CEO IntelliProve

Omzet verdrievoudigd

Ondertussen is de technologie van IntelliProve officieel erkend als medisch toestel en wordt het klantenbestand volop uitgebouwd. Op dit moment richt IntelliProve zich op drie sectoren in zeven landen. “Onze klanten zijn bedrijven met digitale gezondheidsplatformen, waarin onze software gemakkelijk als white label kan worden geïntegreerd. Het gaat om platformen voor teleconsultaties via webcams, platformen voor gezondheidszorg op de werkvloer en voor zorgverzekeringen bij bedrijven.” Onder meer Helan en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen zijn klant. Naast België is het Verenigd Koninkrijk de grootste markt, maar IntelliProve zette ook al voet aan de grond in Nederland, Italië, Frankrijk, Duitsland en Denemarken.

“De nieuwe ronde komt er omdat we nu helemaal klaar zijn om nog meer de markt op te gaan en snel te groeien. In 2024 verdrievoudigden we onze omzet”, zegt Joeri Tulkens – de omzet wordt niet vrijgegeven. De techondernemers die investeren hebben de expertise om de vier ondernemers bij te staan bij een snelle groei. Het team van acht personen moet dit jaar verdubbelen tot zo’n vijftien mensen om die groei te realiseren. Het zakenmodel leent zich ook tot snel opschalen, met jaarlijkse softwarelicenties volgens het aantal functies en actieve gebruikers.

IntelliProve is een deeptechbedrijf, een start-up waar heel wat wetenschappelijk onderzoek aan voorafging en waarbij het initiële idee ontstond tijdens het doctoraat van Joeri Tulkens aan de UGent: “Ik ben apotheker van beroep, maar ik heb ook in een ziekenhuis gewerkt en zag daar al die toestellen en vragenlijsten die worden gebruikt bij een gezondheidsmeting. Dat kon volgens mij veel beter.” De doctor in de gezondheidswetenschappen sprak vervolgens twee jeugdvrienden aan om mee het bedrijf op te richten, Maxime Mattelin en Tanguy Sanglet. De vierde musketier vond Tulkens met Brecht Dhuyvetters in zijn familie.