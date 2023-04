Gentse Calcutta Home Fashion wil meer overnames doen: ‘Textiel heeft een toekomst in België, maar er is te weinig protectionisme’

Met de recente overname van sectorgenoot AG TEX deed het Gentse Calcutta Home Fashion een derde overname in een halfjaar tijd. De oudste actieve weverij van het land was in 2019 nog op sterven na dood.

“Wij zijn gepassioneerd door textiel. We willen dat dit ambacht in België blijft bestaan.” Christof Vermeersch, de CEO van Calcutta Home Fashion, vertelt het met vuur terwijl we door de weefhal in Mariakerke nabij Gent wandelen. Calcutta Home Fashion is met 175 jaar op de teller ’s lands oudste actieve weverij. “Hier staan tachtig weefmachines, en binnenkort honderd”, zegt Vermeersch.” Na drie overnames in een halfjaar tijd centraliseert Calcutta Home Fashion zijn activiteiten in Mariakerke bij Gent. Op de site van 5,5 hectare produceert het bedrijf jaarlijks 2,5 miljoen lopende meter interieurtextiel, technisch textiel, geweven muurbekleding en gordijnstoffen, tapijten en meubelstoffen. “We zijn overtuigd dat textiel nog een toekomst heeft in België, maar je moet het zeggen zoals het is: er is te weinig protectionisme. Consolidatie is onze enige optie om internationaal een krachtige speler te kunnen zijn.”

Verticale integratie

Dat er nog weefmachines draaien bij Calcutta, mag een klein mirakel heten. Vier jaar geleden was Calcutta niet enkel de oudste, maar ook de ziekste weverij van het land. In 2019 vroeg het bescherming aan tegen zijn schuldeisers en dreigde de sluiting. De redding kwam van Christof Vermeersch, die in de jaren 2010 de tapijtgroep Louis De Poortere weer op de rails had gezet. Vermeersch nam alle aandelen van Calcutta over van Muraspec, een Britse verdeler van wanddecoratie die vier jaar vruchteloos had geprobeerd het tij te keren. “We gingen meteen van start met het werven van nieuwe klanten, ontwierpen nieuwe collecties en haalden extra weefgetouwen binnen”, vertelt Vermeersch. Zo kocht Calcutta machines van een weverij in liquidatie die over een breedte van 3 meter kunnen weven. “De vraag naar brede gordijnen is gegroeid doordat huizen vaker grotere raampartijen hebben. We konden grotere volumes weven en er een betere marge op halen.”

Met de nieuwe machines mikte Vermeersch op verticale integratie. “Ons plan moest toegevoegde waarde creëren. We hebben een onafgewerkt product geconverteerd naar een afgewerkt product. Dat heeft ons onder meer de mogelijkheid gegeven sneller een opmars te maken in de sector van de interieurarchitectuur.” Behalve aan interieurarchitecten verkoopt Calcutta aan grote fabrikanten en groothandels, maar net zo goed aan de eindgebruiker. Voor de massadistributie bouwde Calcutta het hippe textielmerk Jackie And The Fish uit. Voor de exclusieve distributie creëerde het de merken Fortune (hoogwaardig textiel) en Mublo (meubels en decoratie), maar het investeerde bijvoorbeeld ook in het Designer at Home-concept. “Zie het als een soort dienst aan huis”, zegt Vermeersch. “Designer at Home is een lijn van gepersonaliseerde ontwerpen, zowel voor tapijten, wandbekleding als raambekleding, die we afstemmen op de smaak en de omgeving van de klant.”

Het plan van Vermeersch moest ertoe leiden dat Calcutta snel weer rendabel werd. Bij de overname klonk eind 2019 zelfs als doelstelling. “Eigenlijk waren we na negen maanden alweer rendabel, maar toen kwam covid-19. We moesten de fabriek sluiten. Nadien volgden toeleveringsproblemen, de inflatie en een Britse markt die niet in vorm is.” Op de winstcijfers was het dan ook wachten tot het boekjaar 2020-2021. “We zijn op de goede weg”, zegt Vermeersch. “Bij de overname had Calcutta een schrijnende contributiemarge van 3 à 4 procent (dekkingsbijdrage of het verschil tussen de omzet en de variabele kosten, nvdr). Vandaag is dat 30 procent, omdat we efficiënter werken.”

Vers kapitaal

Mariakerke is de thuisbasis van Annabel Textiles, dat in augustus vorig jaar in handen van Calcutta Home Fashion kwam. Om de groei te versnellen had Christof Vermeersch in april 2022 ondernemer Jos Sluys overtuigd met het investeringsfonds Saffelberg Investments in die groep te stappen. Sluys kocht een participatie van 45 procent, evenveel als Christof Vermeersch. Het saldo is in handen van de voormalige eigenaars van Annabel Textiles. De instap van Saffelberg Investments zorgde voor een injectie van 2 miljoen euro vers kapitaal. “Jos Sluys is niet enkel een investeerder, maar ook een ondernemer. Ons verhaal sprak hem aan en het is de bedoeling met het verse kapitaal overnames te doen en een textielgroep van formaat te creëren.”

Enkele maanden na Annabel volgde de overname van het Nederlandse House of Novalin en begin dit jaar kondigde Calcutta aan dat het ook AG TEX in Waregem inlijft. Novalin is een producent van linnen wandbekleding, waarmee Calcutta wil inzetten op producten uit vlas, terwijl AG TEX meubelstoffen maakt en een marktaandeel in het Verenigd Koninkrijk meebrengt. De overnames brengen Calcutta Home Fashion volgens de CEO naar een omzet van 22 miljoen euro aan het eind van het boekjaar 2023. Het personeelsbestand groeide aan tot 80 mensen. Op de prognosetabel die Christof Vemeersch ons toont, blijven onder de bestaande activiteiten enkele velden oningevuld. “Het blijft niet bij die drie overnames”, bevestigt hij. “We werken aan nog een aantal andere acquisities. De ambitie is de omzet boven 30 miljoen euro te brengen.”

Verenigde Staten

Nog geen vol procent van de huidige omzet draait Calcutta Home Fashion op de Belgische markt. De groei zoekt de groep bij buitenlandse klanten. Vooral de Verenigde Staten lonken. “Je kunt niet alleen leven van de Benelux, je moet het over heel de wereld gaan zoeken”, stelt Vermeersch. “Ik geloof enorm in de Verenigde Staten, maar ook in Azië en op de EMEA-markten. In de Verenigde Staten is een lokale voorraad heel belangrijk. Dit jaar openen we daarom een Amerikaans filiaal en een bijbehorend magazijn. We hebben slagkracht, marktkennis en technische kennis, dus hebben we er vertrouwen in dat we onze positie er kunnen versterken.”