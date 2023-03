Galapagos, Creavit en Z-Tech zijn de Ambassadeurs van de Antwerpse Gazellen

Trends publiceert elk jaar de rangschikking van de snelst groeiende bedrijven van het land, de Trends Gazellen. Deze week zijn we aangekomen in de provincie Antwerpen. De uitblinkers zijn het biotechbedrijf Galapagos, de groothandel voor sanitair Creavit Belgium, en de elektrogroothandel Z-Tech, elk in hun groottecategorie. Trends benoemt hen tot Ambassadeurs van de Antwerpse Gazellen, editie 2023.

Voor het 22ste jaar op rij stelt Trends de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven, onder het keurmerk ‘Trends Gazellen’. We doen daarbij de ronde van de Vlaamse provincies. Deze week is het de beurt aan Antwerpen. Via de links onderaan in dit artikel kunt u de rangschikking raadplegen, en dat voor de drie onderscheiden categorieën: grote, middelgrote en kleine bedrijven.

De links onderaan geven u ook meer uitleg over de methodologie van de Trends Gazellen. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer één. De groei meten we aan de hand van drie posten uit de boekhouding: toegevoegde waarde, cashflow en aantal medewerkers, en dat over een periode van vijf jaar. Voor de huidige editie van de Trends Gazellen is dat de periode 2017-2021. Het resultaat van de berekeningen herleiden we tot één score. Die score bepaalt de plaats in de rangschikking.

Het nummer één in de rangschikking krijgt de eretitel ‘Ambassadeur van de Trends Gazellen’, maar niet altijd. Een Ambassadeur moet aan bijkomende voorwaarden voldoen, zoals operationele onafhankelijkheid. Het bedrijf moet zijn groei gerealiseerd hebben op eigen kracht, niet met de hulp van een moederbedrijf bijvoorbeeld. Daarom ook kan een dochter van een buitenlandse multinational geen Ambassadeur worden. Zo komt het dat we soms flink moeten afdalen in de rangschikking om een Gazellen te vinden die aan alle voorwaarden voldoet om Ambassadeur te worden.

De Ambassadeurs van Antwerpen: Galapagos, Creavit Belgium en Z-Tech

Op nummer één in de categorie grote bedrijven in de provincie Antwerpen staat de meubelketen Jysk. Het was in 1979 dat Lars Larsen zijn eerste winkel opende. Anno 2023 zijn er wereldwijd meer dan 3.200 winkels en webshops in 48 landen. Als dochter van een Deens bedrijf komt Jysk echter niet in aanmerking voor de Ambassadeurstitel. Op de tweede plaats treffen we ACT International aan. Vorige zomer lekte uit dat er bij het transportbedrijf een grootschalig onderzoek naar sociale fraude loopt. Om die reden moeten we afzakken tot plaats drie om een bedrijf te vinden dat aan alle voorwaarden voldoet: Galapagos.

Het bekende biotechbedrijf uit Mechelen – met beursnotering op Euronext en Nasdaq – timmert al 25 jaar aan de weg. De voorbije jaren kreeg Galapagos enkele tegenslagen te verwerken. Zo werd het reumamedicijn filgotinib wel toegelaten in Europa en Japan, maar niet in de VS. Begin vorig jaar maakte Paul Stoffels zijn opwachting als nieuwe CEO. De gewezen chief scientific officer van de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson is een naam als een klok. Stoffels begon aan een transformatie van Galapagos. Het bedrijf blijft inzetten op immunologie, maar voegt oncologie toe als nieuw therapeutisch gebied.

Galapagos maakte dat concreet met de overname van de Amerikaanse en Nederlandse biotechbedrijven AboundBio en CellPoint. “Dankzij de overname van AboundBio kregen we gespecialiseerd onderzoek in huis naar nieuwe kankerdoelwitten. CellPoint heeft dan weer een interessant productieplatform om die behandelingen te maken”, legde Paul Stoffels eerder dit jaar uit in een gesprek met de krant De Tijd. Galapagos legde respectievelijk 14 miljoen dollar (AboundBio) en 125 miljoen euro (CellPoint) op tafel. Bij het bereiken van bepaalde mijlpalen kan daar voor CellPoint nog 100 miljoen extra bij komen.

De koerswijziging had een niet onbelangrijke impact op de bedrijfsorganisatie. Galapagos schrapte 200 banen in België, Nederland, Frankrijk en Zwitserland. Paul Stoffels geeft toe dat een herstructurering moeilijk, maar vooral noodzakelijk was. Hij benadrukt echter dat Galapagos dit jaar ook nog veel nieuwe mensen zal aantrekken om de expertise in de nieuwe domeinen te versterken.

Aardbeving

Bij de middelgrote bedrijven gaat Creavit Belgium met de titel lopen. Salih Durmaz begon in 2003 met Creavit Belgium, als doorstart van een doe-het-zelfzaak in Beverlo. Drie jaar later zette het bedrijf de stap naar de groothandel. Creavit Belgium profileert zich sindsdien als de partner voor alle installatiematerialen voor sanitair en verwarming. De klantenportefeuille is heel divers en omvat bedrijven uit de bouwsector, overheden en de detailhandel. Creavit Belgium is zowel nationaal als internationaal actief met activiteiten in veertien landen.

Durmaz houdt de boot af wanneer we hem contacteren voor een gesprek. “We zijn volop bezig met de voorbereiding van een fusie met onze strategische partner Belrad R.I.A. Over enkele maanden bestaat Creavit Belgium niet meer. Dan zullen we in de markt komen met een nieuwe naam.” Beide partijen zijn al enkele jaren strategische partners. Eind vorig jaar nam Belrad nog de firma R.I.A. uit Thines, een deelgemeente van Nijvel, over. Een familiale sectorgenoot met bijna vijftig jaar ervaring in de groothandel van onderdelen voor verwarming en sanitair.

De zaakvoerders van Creavit Belgium zijn afkomstig uit de Turkse regio die begin februari zwaar getroffen werd door een zware aardbeving. Ze kennen dan ook heel wat slachtoffers persoonlijk, en startten meteen een inzamelactie bij klanten, leveranciers en partners. Amper enkele dagen na de ramp vertrokken er enkele vrachtwagens vol hulpgoederen naar de stad Adiyaman. Intussen heeft het bedrijf ook zijn schouders gezet onder de bouw van een gigantisch containerdorp op dezelfde locatie bestaande uit 350 units met plaats voor 2.500 slachtoffers.

Corona

De Ambassadeur in de categorie kleine bedrijven is Z-Tech, een onlinegroothandel voor elektrisch installatiemateriaal uit Bornem. Een slechte persoonlijke ervaring met een onlinebestelling van elektrisch installatiemateriaal inspireerde Yves Walschap in 2013 om zijn eigen onlinegroothandel op te richten. In die begindagen schrok hij er niet voor terugleveringen in de buurt van het kleine magazijn in Bornem af te leveren met de fiets. Vooral vanaf 2017 begon de zaak te floreren, in die mate zelfs dat Yves rechtstreeks kon onderhandelen met de producenten en niet langer uitsluitend via de groothandel moest aankopen. Later zorgde ook de coronapandemie voor een boost.

Eind 2021 verkocht Yves Walschap zijn bedrijf aan de industriële investeringsholding Heylen Group. “Op korte termijn willen we de logistieke afwikkeling van de orders van Ztech – aankoop, voorraadbeheer, verzending, retourverwerking enzovoort – integreren bij Plug21, een holding van de Heylen Group die focust op home improvement. Door onze backoffice zo veel mogelijk te centraliseren, kunnen we nog beter inspelen op de service aan onze klanten”, zegt David Janssens, de CEO van Ztech. Janssens benadrukt wel dat Ztech een aparte vennootschap blijft. “We koesteren heel wat expansieplannen. We willen uitbreiden van Vlaanderen naar België, en ook het assortiment verruimen met alles voor een beter energiemanagement zoals zonnepanelen, thuisbatterijen en warmtepompen. Een laatste ambitie bestaat erin om van onze dienstverlening en ondersteuning een verdienmodel te maken.”

