Fusiebank Crelan/AXA Bank trappelt ter plaatse

De coöperatieve bank Crelan, die eind 2021 AXA Bank overnam, realiseerde vorig jaar een nettowinst van 158 miljoen euro. Dat is evenveel als het pro forma gecombineerde resultaat van de twee banken in 2021. Toch zette de bank stappen vooruit, beklemtoont CEO Philippe Voisin.

De cijfers lijken erop te wijzen dat 2022 een overgangsjaar was voor Crelan/AXA Bank. De nettowinst trappelt ter plaatse, er werden minder hypothecaire kredieten verstrekt en minder beleggingsproducten verkocht.

Maar dat zou een verkeerde interpretatie zijn, vindt CEO Philip Voisin. Hij wijst erop dat het nettobankproduct (de omzet) van de bank met 12 procent gestegen is tot 943 miljoen euro, terwijl de operationele kosten maar met 6 procent toenamen. Daardoor boekte Crelan een netto operationeel resultaat van 164 miljoen euro.

“Wij kijken vooral naar dat onderliggend resultaat, dat 8,4 procent hoger ligt dan het vergelijkbaar cijfer (151 miljoen euro) uit 2021”, aldus Voisin. “Dat het nettoresultaat niet stijgt, komt omdat de bank 40 miljoen euro integratiekosten in rekening bracht.”

‘Integratie zit op schema’

De integratie van de twee banken zit volgens Voisin op schema. Er kwam een nieuwe IT-directeur die ervoor moet zorgen dat de IT-migratie in de eerste helft van volgend jaar plaatsvindt. Op commercieel vlak werden bijna alle producten en tarieven geharmoniseerd. Beleggingsproducten van AXA Investment Managers werden toegankelijk gemaakt voor Crelan-klanten en producten van Amundi en Econopolis voor klanten van AXA Bank.

4 procent dividend voor coöperanten

De 280.000 coöperatieve aandeelhouders zullen een dividend van 4 procent ontvangen, terwijl dat de voorbije jaren 3 procent was. “We willen onze coöperatieve klanten laten meeprofiteren van onze solide resultaten en kapitaalpositie”, zegt Voisin. Hij wijst erop dat er via AXA Bank 5.000 nieuwe coöperanten intekenden, goed voor een opbrengst van 12 miljoen euro. Voor de versterking van de kapitaalstructuur was vooral de uitgifte van 800 miljoen euro achtergesteld schuldpapier bij institutionele investeerders van belang.

De combinatie van Crelan en AXA Bank vertegenwoordigt momenteel nog bijna 800 bankkantoren. Op termijn moeten dat er “tussen 420 en 500” worden, zegt chief commercial officer Joris Cnockaert: “We willen evolueren naar grotere kantoren waar alle competenties aanwezig zijn, zowel wat betreft kredieten, beleggingen als regelgeving. Dan spreek je al snel over een vijftal mensen per agentschap, enkel voor de bancaire producten. We nemen hiervoor wel onze tijd.”

Geen hakbijloperatie

Cnockaert zegt dat Crelan met zijn zelfstandige agenten in gesprek gaat en per regio of gemeente bekijkt welke de opportuniteiten en mogelijkheden zijn. “Het is belangrijk dat we ons verkoopnet dicht bij de klant houden. Ja, we willen het net afslanken maar het is geen hakbijloperatie. We kunnen er ook pas echt aan beginnen vanaf medio 2024 als de IT-migratie achter de rug is. Intussen trachten we zo veel mogelijk akkoorden met agenten af te sluiten. Ik schat dat we de oefening pas tegen 2027 zullen afgerond hebben.”