FSMA lichtte parket in over ‘onregelmatigheden’ bij Bit4You

De FSMA heeft het parket ingelicht over ‘onregelmatigheden’ die ze heeft vastgesteld bij het Belgische cryptoplatform Bit4You. Dat meldt de financiële waakhond op zijn website. De ondernemingsrechtbank heeft ondertussen twee voorlopige bewindvoerders aangeduid bij het bedrijf.

Bit4You schortte zijn activiteiten op, waardoor naar schatting 6,5 miljoen euro geblokkeerd staat. Het platform verwees zelf naar problemen bij een van zijn serviceproviders, het Estse CoinLoan. Dat bedrijf beschikt niet langer over de vereiste registratie als bewaarder van virtuele valuta. Op 24 april werd daar een voorlopig beheerder aangesteld. Daarop schortte Bit4You zijn activiteiten op en vroeg het zelf aan de rechtbank om een bewindvoerder aan te duiden.

Nu blijkt dat de FSMA al ‘onregelmatigheden’ had vastgesteld in de aanvraag van Bit4You om actief te kunnen blijven als cryptoplatform. Die inschrijving – gelinkt aan de strijd tegen witwassen en terreurfinanciering – is nog maar een jaar verplicht, en dankzij een overgangsregeling konden al bestaande bedrijven zoals Bit4You voorlopig actief blijven tot de FSMA zich over hun inschrijvingsaanvraag had uitgesproken.

De FSMA stelde onregelmatigheden vast en Bit4You heeft zijn volledige governancestructuur moeten aanpassen, meldt de beurswaakhond. Na de ondergang van Coinloan trok Bit4You de inschrijvingsaanvraag op 2 mei in. De FSMA zegt echter dat ze het bedrijf voorafgaand ‘haar intentie had meegedeeld om de vraag tot inschrijving te weigeren’. Bovendien had de regulator ook de procureur des Konings ingelicht van onregelmatigheden die ze onder het vroegere management had vastgesteld.

Wat die onregelmatigheden precies inhouden, is niet duidelijk. De FSMA geeft daarover geen verdere uitleg. De beurswaakhond herhaalt wel zijn waarschuwingen voor de risico’s verbonden aan cryptomunten.