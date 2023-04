Fronnt zorgt voor één installateur voor zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen

De groep Fronnt neemt Electro Verbeke uit Deinze, Van Vooren/Setec uit Brugge en Tac! uit Wilrijk over. Fronnt is een cluster van installatiebedrijven met de investeringsmaatschappij Gimv als meerderheidsaandeelhouder. Het maakt de energietransitie voor bedrijven gemakkelijker.

“Neem een tuinbouwbedrijf”, steekt CEO Geert Fostier van wal. “Als dat voor zijn verwarming wil overschakelen van stookolie naar een warmtepomp, krijgt de bedrijfsleider te horen dat er een zware voeding van 50 ampère nodig is. Dat betekent dat hij zijn elektricien moet inschakelen, die hem dan zegt dat het net verzwaard moet worden met een nieuwe elektriciteitscabine. Misschien wil de bedrijfsleider ook graag zonnepanelen op zijn loods en wil hij enkele bedienden een elektrische bedrijfswagen geeft, waarvoor laadpalen nodig zijn.”

In dat geval moet zo’n bedrijfsleider vaak naar bedrijven stappen die gespecialiseerd zijn in één techniek. Fronnt combineert die verschillende technieken in zijn aanbod. “Bij onze klanten is de combinatie van warmtepomp, laadpalen en zonnepanelen heel populair – dat is elektrificatie van verwarming en mobiliteit, plus de productie van hernieuwbare energie”, zegt Fostier.

Een versnelde energietransitie is een hoeksteen van de Green Deal, de groeistrategie van de Europese Unie die economische welvaart wil koppelen aan klimaatneutraal worden in 2050. Dat laatste is nodig om de klimaatopwarming en de negatieve gevolgen ervan voor onze samenlevingen te stoppen. Hoezeer je die transitie ook steunt, je zal maar een bedrijfsleider zijn die deze omwenteling op zich ziet afkomen. Met de gestegen energiekosten in het achterhoofd wil je je gebouwen en productieketen energiezuiniger maken. Je dient fossiele energie in te ruilen voor warmtepompen en je loodsen vol zonnepanelen leggen. De overheid wil dat alle bedrijfswagens elektrisch worden, en daarvoor heb je dan weer laadpalen vandoen.

Ontzorgen

Kmo’s in het middensegment – Fronnt richt zich niet tot particulieren – ontzorgen met offertes waarin die diverse technologieën worden geïntegreerd, dat is het gat in de markt dat ook de investeringsmaatschappij Gimv zag. “Vandaag is het juiste moment om dat te doen”, zegt Ruben Monballieu, partner bij Gimv Sustainable Cities, een van de vijf investeringsplatformen van de investeringsmaatschappij. “De energietransitie drijft op de integratie van al deze technieken. Wat vroeger apart gebeurde, komt nu samen.” Het is een voorbeeld van hoe je door te evolueren van hokjesdenken – één bedrijf per techniek – naar een geïntegreerde systeemaanpak, een maatschappelijke verandering kunt versnellen.

Als je een volledige waaier van technieken wil aanbieden om bedrijven te helpen met hun energietransitie, moet je die technieken natuurlijk in je portfolio hebben. Daar is Fronnt volop mee bezig. De acquisitiegolf begon met Lenaerts/LVR en ABN Klimatisatie in de eerste helft van 2022. Later dat jaar volgden Climawest en Sanitel. Nu komen er drie nieuwe overnames bij: Electro Verbeke, Van Vooren/Setec en TAC! De eerste twee zijn gespecialiseerd in elektriciteitswerken, datasystemen en automatisering, terwijl TAC! bezig is met airco, verwarming, ventilatie en sanitair. Fronnt heeft nog niet alle technologie aan boord die het wil hebben; er zijn nog meer gerichte overnames op komst.

Samen met Tilleghem

Met de drie overnames springt Fronnt van een omzet van 30 miljoen euro naar 80 miljoen euro, en van 100 naar 250 werknemers. Er komt geen doorgedreven integratie. Het bedrijf ziet zich vooral als een kleine, efficiënte holding boven een netwerk van ondernemers. “We respecteren zo veel mogelijk de autonomie van de bedrijven die we overnemen”, zegt Geert Fostier. “Elk bedrijf behoudt zijn kantoor, zijn naam – er is wel co-branding met Fronnt – en het management engageert zich om aan boord te blijven”, legt Geert Fostier uit. “We maken gebruik van schaaleffecten en ondersteunen ondernemers door hen te helpen met de gordiaanse knopen in financiën, personeel of aankoop. We helpen hen te groeien en goede mensen te vinden.”

Gimv maakt geen overnamebedragen bekend. Opmerkelijk is dat de overnames van Van Vooren/Setec en TAC! gebeurden dankzij een samenwerking met de investeringsmaatschappij Tilleghem. Gimv en Tilleghem merkten dat ze met hetzelfde project bezig waren – consolidatie bij installatiebedrijven nodig voor de energietransitie van bedrijven – en besloten samen te werken. De twee bedrijven zaten al in portfolio bij Tilleghem. Fronnt nam ze over, waardoor Tilleghem als aandeelhouder aan boord komt bij Fronnt. “We waren met hetzelfde bezig, en werkten ook vanuit dezelfde filosofie”, zegt Ruben Monballieu van Gimv. “We zien dit eerder als een samenwerking van ondernemers dan als een grote industriële groep. De conclusie om de krachten te bundelen was snel getrokken.”

Nog niet in Wallonië

De consolidatie in België komt later op gang dan in Nederland of Duitsland, merkt Ruben Monballieu op: “Bij ons heb je nog een sterk gefragmenteerd landschap van kleine installateurs, die maar één techniek doen. Wij geloven dat er in dat middensegment een grote opportuniteit zit. We zien de vragen naar multitechniek in elk geval stijgen. Ook de ondernemers van die installatiebedrijven zoeken partnerships om hun bedrijf sneller te laten groeien.” Geert Fostier vult aan: “We richten ons op projecten van 10.000 tot een paar miljoen euro – niet op de grote industriële bedrijven in de Antwerpse haven. We zijn actief in de industrie, publieke sector en vastgoed. Wat de industrie betreft, gaat het om oerdegelijke Vlaamse kmo’s in de maakindustrie. In de publieke sector is het dan weer bijvoorbeeld een stad die een nieuw cultureel centrum bouwt. Wij zorgen dan voor de belichting, camerabewaking, toegangscontrole, verwarming en laadpalen. Bij vastgoed is een typische klant een bouwontwikkelaar die een appartementsblok neerzet, waarin we alle technieken doen.”

Er is concurrentie, zeggen Monballieu en Fostier, maar in andere segmenten dan het middensegment waar Fronnt zich op richt. Het wil ook geografisch uitbreiden. “We bestrijken Vlaanderen relatief goed, maar zijn nog niet aanwezig in Wallonië.”