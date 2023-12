Frederik Vandepitte wordt nieuwe topman Cera-groep

Frederik Vandepitte wordt vanaf 1 februari de nieuwe topman van de Cera-groep, zo maakt de financiële coöperatieve boven KBC bekend. Vandepitte volgt Franky Depickere op.

Tot einde april 2026 blijft Depickere deeltijds gedelegeerd bestuurder en zal hij namens Cera zijn mandaten en opdrachten in de KBC-groep verder invullen en de overdracht ervan voorbereiden, luidt het vrijdag na beurs in een persbericht.

De 49-jarige Frederik Vandepitte staat al enkele jaren, sinds 2019, aan het hoofd van KBC Securities. Voordien werkte hij bij The Boston Consulting Group en bij Morgan Stanley. Bij de keuze voor een opvolger van Depickere werd veel belang gehecht aan continuïteit en een vlotte transitie, klinkt het.

Bij KBC Securities wordt Vandepitte opgevolgd door Geert Cleuren, zo kondigt het directiecomité van KBC groep aan, ‘onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Centrale Bank’.

Vandepitte wordt gedelegeerd bestuurder van Cera Beheersmaatschappij en van Almancora Beheersmaatschappij. ‘Ik was natuurlijk verrast en vereerd toen ik voor deze functie werd gecontacteerd. De keuze was moeilijk, temeer omdat ik mijn huidige functie, en vooral de samenwerking met klanten en teams van KBC Securities, nog steeds zeer boeiend en uitdagend vind’, zegt hij zelf in het persbericht. ‘De lokroep was echter groot: de combinatie van een financiële én een maatschappelijke opdracht maakt de nieuwe uitdaging uiterst boeiend. Het is dan ook met veel enthousiasme dat ik dit engagement voor Cera opneem, een keuze van het verstand én het hart, die me ook terug dichter bij mijn roots brengt.’

De Cera-groep telt 400.000 vennoten.