Franse waakhond verbiedt verkoop iPhone 12 om hoge straling

De verkoop van Apples iPhone 12 is in Frankrijk niet langer toegestaan omdat de telefoontoestellen te veel elektromagnetische straling uitzenden. Die straling kan door het lichaam worden opgenomen, in hogere mate dan in Europa is toegestaan. Het Franse agentschap voor de regulering van radiofrequenties ANFR heeft Apple opgeroepen maatregelen te nemen.

De ANFR meldt dat uit tests blijkt dat de absorptie van die straling door het lichaam is vastgesteld op 5,74 watt per kilogram. De Europese norm ligt echter op 4,0 watt per kilogram lichaamsgewicht. “Wat betreft telefoons die al verkocht zijn, moet Apple zo snel mogelijk corrigerende maatregelen nemen om de betreffende telefoons aan de norm te laten voldoen”, stelt de toezichthouder in een verklaring op zijn website. “Anders moet Apple ze terugroepen.”

Apple zelf zegt tegen persbureau AFP dat het de resultaten betwist. Volgens het Amerikaanse techconcern hebben meerdere onafhankelijke analyses aangetoond dat de iPhones wel degelijk aan de normen voldeden. Toch geeft Apple gehoor aan de oproep van de toezichthouder. Medewerkers van ANFR gaan vanaf woensdag controleren of de iPhone 12 inderdaad verdwenen is uit Franse winkels.

Ons land

Volgens BIPT, het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, is het nog afwachten of de beslissing van ANFR ook gevolgen zal hebben voor de verkoop van het toestel in België. “Voorlopig wordt best de reactie van Apple afgewacht”, klinkt het. Pas wanneer het bedrijf niet het nodige doet en de Franse waakhond daarom een Europese vrijwaringsprocedure opstart, wordt de iPhone 12 mogelijk ook in België uit de rekken gehaald. Maar dat is enkel mogelijk na een periode van drie maanden zonder reactie van andere lidstaten, waarna de procedure “van toepassing is in alle Europese landen en dus ook in België”, aldus BIPT. (Belga)

