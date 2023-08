Franse rusthuisgroep Orpea boekt 391,5 miljoen euro verlies in België

De Franse rusthuisgroep Orpea, die begin vorig jaar in opspraak kwam na berichten over wantoestanden in haar woonzorgcentra, heeft in België een verlies geleden van 391,48 miljoen euro over het boekjaar 2022. Dat bericht De Tijd donderdag, op basis van de jaarrekening die de groep heeft neergelegd bij de balanscentrale van de Nationale Bank.

Door het monsterverlies kampt de Belgische vennootschap met een negatief eigen vermogen van 142 miljoen euro, terwijl de schuldenberg is opgelopen tot 440 miljoen euro, aldus De Tijd.

Orpea kwam in januari 2022 in opspraak door het boek ‘Les Fossoyeurs’ (‘De doodgravers’) van de Franse journalist Victor Castanet. In het boek was sprake van rantsoenering en van ouderen die in hun uitwerpselen blijven zitten of dagenlang geen verzorging krijgen. Het schandaal en de agressieve expansie -inclusief schuldenberg- bracht de beursgenoteerde groep in de financiële problemen. Wereldwijd werd een verlies genoteerd van 4 miljard euro, vooral door de afwaardering van vastgoed.

Waardevermindering

In België werden voor bijna 400 miljoen euro rode cijfers genoteerd, ontdekte De Tijd op basis van de jaarrekening. Dat was grotendeels te wijten aan een waardevermindering van 246 miljoen euro ‘op participaties en intragroepschulden’. Daarnaast werden voorzieningen aangelegd voor de Belgische entiteiten waarvan het negatief eigen vermogen hoger ligt dan de uitstaande intragroepschuld. In 2021 boekte Orpea België nog een winst van 2,058 miljoen euro.

Volgens De Tijd maken de vele schulden tussen de dochtervennootschappen het moeilijk om zicht te krijgen op de precieze financiële toestand van de Belgische tak. De krant citeert uit financiële inspectierapporten van de Vlaamse Zorginspectie waaruit blijkt dat de vzw’s achter de Vlaamse woonzorgcentra in 2021 voor ruim 100 miljoen euro schulden hadden uitstaan aan gelieerde vennootschappen.

Orpea heeft intussen tien van zijn zestig woonzorgcentra in ons land gesloten. Hoe de toekomst van Orpea België -waar zo’n 4.000 mensen werken- er uitziet, blijft onduidelijk. Eerder klonk het nog dat Orpea ons land niet langer als een strategische markt beschouwt. In de begeleidende tekst bij de jaarrekening verzekert de moedermaatschappij dat ze de Belgische dochter ‘haar expliciete financiële steun’ verleent ‘zodat die aan alle wettelijke en operationele verplichtingen kan voldoen en haar activiteit kan voortzetten’.