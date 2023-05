Franse regering-Macron verzekert zich van recordbedrag aan buitenlandse investeringen

‘Choose France’, de top die de Franse president Emmanuel Macron maandag organiseerde met meer dan 200 leiders van grote internationale bedrijven, heeft een recordbedrag van 13 miljard euro aan investeringen opgeleverd.

Dat heeft de Franse regering aangekondigd. Het gaat in totaal om 28 projecten, waaraan rechtstreeks zowat 8000 jobs gekoppeld zijn.

Choose France

Het is voor het vierde jaar op rij dat Frankrijk de belangrijkste bestemming in Europa is voor buitenlandse investeerders, volgens een jaarlijkse studie van consultancybedrijf Ernst & Young.

“Onze economische en fiscale beleid werpt zijn vruchten af,’ tweette minister van Economie Bruno Lemaire.

De bijeenkomst, die plaatsvond in het paleis van Versailles, was de zesde editie van de topontmoeting tussen de president en bedrijfsleiders van multinationals.

Om welke projecten gaat het zoal?

Meer dan de helft van de toegezegde projecten hebben betrekking op duurzaamheid en propere energie.

Heel wat investeringsprojecten werden de voorbije dagen al bekendgemaakt. Zo trok Macron vrijdag naar Duinkerke, in het noorden van Frankrijk nabij de Belgische grens, waar het Taiwanese bedrijf ProLogium 5,2 miljard euro zal investeren in een gigafabriek voor batterijen. Die zou op termijn goed zijn voor 3.000 directe banen.

En nog in Duinkerke zal het Franse bedrijf Orano samen met het Chinese XTC 1,5 miljard euro pompen in de bouw van een fabriek voor kathodematerialen voor lithiumbatterijen, goed voor 1.700 banen.

Nog een belangrijke investering is er eentje van 710 miljoen euro in een fabriek voor de productie van zonnepanelen in Sarreguemines, in het oosten van Frankrijk. Die fabriek van Holosolis zou ook goed zijn voor 1.700 jobs. “Jarenlang hebben we zonnepanelen gesubsidieerd die aan de andere kant van de wereld waren gemaakt, nu gaan we zonnepanelen ‘Made in France’ hebben”, aldus minister van Industrie Roland Lescure.

Voorts wil de start-up Newcleo 3 miljard euro investeren in de periode 2025-2030 om een kleine, modulaire kernreactor (SMR) te ontwikkelen.

De Zweede meubelwinkelketen Ikea kondigde 906 miljoen euro aan investeringen in Frankrijk aan tot 2026, en de farmareuzen Pfizer en GSK willen respectievelijk 500 en 400 miljoen euro investeren.

Elon Musk

In de marge van de top had Macron maandagochtend reeds een ontmoeting gehad met Elon Musk, de baas van de producent van elektrische auto’s Tesla en microblogsite Twitter, in het Élysée in Parijs. De spraken over “de aantrekkelijkheid van Frankrijk en haar industrieën”.

Minister Le Maire zei op BFMTV dat er onderhandelingen bezig zijn over mogelijke investeringen van Musk in Frankrijk, zonder meer details te geven.