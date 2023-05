Frans energiebedrijf EDF komt weer in handen van de overheid

Het Franse energiebedrijf EDF zal tegen 8 juni weer helemaal in overheidshanden zijn. Dat kondigde de Franse minister van Economie Bruno Le Maire dinsdag aan. Enkele kleine aandeelhouders hadden zich tegen de nationalisering verzet, maar hun verzet is mislukt.

Vorig jaar controleerde de Franse staat 84 procent van de aandelen van EDF. Nu is dat 97,69 procent en wordt er een verplicht uitkoopbod gelanceerd, aldus Le Maire. Dat moet tegen 8 juni rond zijn, vele maanden later dan oorspronkelijk gepland.

Afgelopen zomer kondigde de Franse regering aan dat ze EDF weer volledig in handen wilde nemen. Het bedrijf was in financiële moeilijkheden gekomen, onder meer door problemen met zijn nucleaire productiepark. Daarnaast was het verplicht om een deel van zijn opgewekte energie tegen sterk verlaagde prijzen te verkopen. Dat kostte EDF tientallen miljarden euro’s, de schuld liep op tot een record van 60 miljard.

De uitverkoop aan de staat botste echter op verzet van heel wat kleine aandeelhouders, onder wie ook personeelsleden van EDF. Zij vonden het bod van 12 euro per aandeel te laag, en wilden minstens 15 euro. Maar juridische procedures draaiden op niets uit. Begin mei werd het laatste beroep verworpen.

Volgens Le Maire zal de nationalisering toelaten ‘om onder de beste omstandigheden het programma voor de bouw van zes nieuwe EPR-kernreactoren (van de derde generatie, red.) te realiseren’. Volgens hem zal de nationalisering ook “de energie-onafhankelijkheid van Frankrijk versterken”. Het verhogen van de nucleaire productie bij EDF moet ook bijdragen tot zo laag mogelijke prijzen, klonk het nog.