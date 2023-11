Fors gestegen rentes houden risico’s in voor banken, waarschuwt ECB

Banken boeken door de stijgende rentes hogere winsten, maar er zijn risico’s. Daarvoor waarschuwt de Europese Centrale Bank (ECB) woensdag bij de publicatie van zijn halfjaarlijkse studie naar de financiële stabiliteit in de eurozone.

Sinds juli 2022 kunnen banken profiteren van de fors gestegen rentes, omdat ze zelf weer rente krijgen op het geld dat ze bij de ECB parkeren en hogere rentetarieven aanrekenen op kredieten. Nu dreigen ze volgens de centrale bank te maken te krijgen met tegenwind op drie vlakken.

Ten eerste zullen de financieringskosten van banken naar verwachting stijgen, zegt de ECB, onder meer omdat ze geleidelijk aan ook hogere rentes aan hun spaarders zullen bieden. Ten tweede dreigen banken meer te maken te krijgen met wanbetalingen. En tot slot houdt de ECB rekening met een ‘aanzienlijke terugval’ in de kredietvolumes, te wijten aan de hogere rentes in combinatie met een lagere vraag naar leningen en strengere eisen van de banken.

‘De zwakke economische verwachtingen en de gevolgen van de hoge inflatie wegen op het vermogen van mensen, bedrijven en overheden om hun schulden af te lossen’, zegt ECB-vicevoorzitter Luis de Guindos. ‘Het is van cruciaal belang dat we waakzaam blijven terwijl de economie overgaat naar een omgeving van hogere rentes in combinatie met groeiende onzekerheden en geopolitieke spanningen.’

Toch benadrukt de ECB dat het bankensysteem in de eurozone ‘goed geplaatst is om deze risico’s te doorstaan’. Ze vindt wel dat de recent verhoogde kapitaalbuffers van banken gehandhaafd moeten worden om ‘de weerbaarheid van het financiële systeem te helpen vrijwaren’.