Europese Commissie neemt reclame-activiteiten van Google in het vizier

De Europese Commissie is van oordeel dat Google de Europese concurrentieregels heeft overtreden door zijn eigen online reclametechnologie te bevoordelen. De Europese concurrentiewaakhond, die zijn bezwaren overmaakte aan de Amerikaanse techreus, wil dat Google delen van zijn reclamediensten verkoopt.

De Commissie was in juni 2021 een onderzoek gestart naar de online reclametechnologie die een belangrijke schakel tussen adverteerders en online uitgevers vormt. Ze vertrouwen op die technologie om reclame op de meest geschikte websites en bij de gewenste doelgroepen te krijgen.

Op basis van haar voorlopige bevindingen stelt de Commissie nu dat Google misbruik heeft gemaakt van zijn dominante positie op deze markt. De multinational zamelt immers gegevens van gebruikers in, verkoopt adverteerdersruimte, treedt op als online tussenpersoon en is dus aanwezig op zowat alle niveaus van de toeleveringsketens.

‘Onze eerste bekommernis is dat Google zijn marktpositie heeft gebruikt om zijn eigen bemiddelingsdiensten te bevoordelen. Dat heeft mogelijk niet enkel de concurrenten van Google, maar ook de belangen van uitgevers geschaad, en de kosten van adverteerders doen stijgen’, zo licht eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager woensdag toe.

Volgens de Europese Commissie is ‘de situatie van inherente belangenconflicten’ niet houdbaar. Haar voorlopige bevinding luidt dan ook dat ‘enkel de verplichte afstoting door Google van delen van zijn diensten de mededingingsbezwaren kan aanpakken’.

Het overmaken van de punten van bezwaar loopt niet vooruit op het uiteindelijke resultaat van het onderzoek, maar indien Google effectief inbreuken op de Europese regels heeft gepleegd, kan de Commissie een boete tot 10 procent van de wereldwijde jaaromzet opleggen.

Google kreeg al voor 8 miljard euro boetes aangesmeerd voor uiteenlopende inbreuken op de Europese concurrentieregels. Online reclame is de voornaamste inkomstenbron van het bedrijf, dat naast zijn populaire zoekmachine onder meer de videostreamingdienst YouTube en het besturingssysteem Android exploiteert.

Google werpt de handdoek echter nog niet in de ring. ‘We gaan niet akkoord met het standpunt van de Europese Commissie en zullen antwoorden’, reageerde vicevoorzitter van de reclame-afdeling Dan Taylor. Google heeft het recht om documenten in te kijken, schriftelijke replieken in te dienen en een hoorzitting te vragen.