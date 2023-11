Euronav duidt nieuwe CEO aan

De internationale scheepvaartgroep Euronav, met hoofdzetel in Antwerpen, heeft een nieuwe CEO. Alexander Saverys volgt Lieve Logghe op. Het bedrijf spreekt in een persbericht van “een nieuw hoofdstuk”.

Eerder deze week hadden de aandeelhouders nog hun goedkeuring gegeven over de deal die Saverys onderhandelde met het Noorse Frontline. De Compagnie Maritime Belge (CMB), gecontroleerd door de familie Saverys, heeft nu opnieuw de volledige controle over Euronav. Ludovic Saverys neemt de rol van CFO op zich en ook Michael Saverys treedt toe tot de raad van bestuur.

In oktober werd bekend dat de Compagnie Maritime Belge (CMB) het Noorse Frontline wou uitkopen als aandeelhouder bij Euronav. Frontline verwierf, als belangrijk onderdeel van de deal, in ruil 24 tankers van Euronav en legde daarvoor 2,35 miljard dollar op tafel.

Lage koolstofuitstoot

“We zijn erg blij dat de deal met Frontline (Famatown) effectief is geworden”, aldus de nieuwe CEO. “Het lost de strategische en structurele impasse in Euronav op en laat een nieuwe raad van toezicht toe om een nieuw hoofdstuk te schrijven.”

CMB zegt de vloot van Euronav te willen diversifiëren om zo de afhankelijkheid van het transport van ruwe olie te verminderen. Dat impliceert immers minder volatiliteit, althans in de ogen van de familie Saverys. CMB wil inzetten op schepen met een lage koolstofuitstoot of schepen aangedreven door waterstof of ammoniak. Frontline kon zich niet vinden in die strategie, waarna beide aandeelhouders meer dan een jaar met elkaar in de clinch lagen.