Energieleverancier Antargaz stopt en draagt klantenportefeuille over aan Octa+

Antargaz stopt met de levering van elektriciteit en aardgas in ons land. De klantenportefeuille, een 4.500-tal klanten, wordt rond september overgedragen aan concurrent Octa+, met behoud van hun contractvoorwaarden. Dat meldt De Tijd maandag. Antargaz zal zich in de toekomst focussen op de levering van vloeibare petroleumgassen (lpg).

Antargaz was tien jaar actief op de Belgische markt. Het bedrijf, een dochter van de Amerikaanse multinational UGI, had grote ambities maar kon die niet waarmaken. Volgens De Tijd heeft de energiecrisis het bedrijf doen beslissen de handdoek in de ring te gooien. Eerder stopten ook al andere kleinere spelers als de Vlaamse Energieleverancier en Watz.

Voor Octa+ is de overname van de klantenportefeuille van zijn concurrent wel goed nieuws. Het gaat vooral om kmo-klanten, zodat Octa+ zich fors versterkt in het segment van professionele klanten. In de eerste jaarhelft zag Octa+ ook al een groei van het aantal klanten met 10 procent.

Antargaz is in ons land marktleider in propaan en butaan, gas dat in tanks en flessen wordt verkocht voor de verwarming van huizen of voor recreatieve doeleinden, en blijft hier ook actief, aldus De Tijd. Tegelijk zet het ook in op vergroening: volgende maand wordt de eerste lading biopropaan geleverd aan een Belgische klant. Tegen 2030 moet een kwart uit hernieuwbare bronnen komen.