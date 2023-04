‘Elk personeelslid mede-eigenaar maken, kan samenhang in het bedrijf verstevigen’

Uit de bijeenroeping van de jaarvergadering blijkt dat het beursgenoteerde EVS van plan is de 393 personeelsleden die eind vorig jaar in dienst waren elk 42 aandelen te geven. Tegen de huidige beurskoers is dat een bonus van ongeveer 900 euro. De personeelsleden zullen de aandelen in principe twee jaar moeten bijhouden.

Dat een beursgenoteerd bedrijf aan personeelsleden aandelen of aandelenopties geeft, is heel gebruikelijk. Alleen is die bonus doorgaans enkel bestemd voor leidinggevenden. De aandelen(opties) dienen om de managers te motiveren, hen te inspireren om de juiste plannen te maken, de juiste beslissingen te nemen en vooral trouw te blijven aan de onderneming, zodat het bedrijf kan groeien of toch minstens stabiliteit vertoont. Dat is logisch en begrijpelijk.

Toch houdt het ook een gevaar in, los van het feit dat het managers in de verleiding kan brengen vooral beslissingen te nemen die de beurskoers op korte termijn ondersteunen. Het beleid vergroot de kloof in de verloning tussen leidinggevenden en de rest van het personeel en kan tot een tweedeling in het bedrijf leiden. Ondergeschikten kunnen jaloers worden op hun leidinggevenden, omdat alleen zij profiteren van de goede gang van zaken, terwijl zij er ook hun ziel en zaligheid in steken. Dat kan leiden tot spanningen en demotivatie.

Plannen moeten niet alleen gemaakt worden, maar ook uitgevoerd. Elk personeelslid mede-eigenaar maken, kan de motivatie verhogen om de beslissingen stipt en volgens plan uit te voeren. Het lijkt ons een toekomstgerichte maatregel die bovendien de samenhang in het bedrijf kan verstevigen en de kans op blijvend succes op termijn vergroot. Het initiatief van de wereldmarktleider in servers voor livesportverslaggeving verdient appreciatie en navolging.