Het Franse investeringsvehikel Trajan Capital, een onderdeel van de Edmond de Rothschild Group, meert aan in de Benelux. Trajan helpt bedrijven bij de zoektocht naar een overnemer.

“Opvolgingsvraagstukken zijn niet alleen in Frankrijk een probleem. Aangezien de vergrijzing over heel Europa op turbosnelheid draait, raken veel kmo’s hun pensioengerechtigde oprichter-CEO kwijt. Die mensen hebben niet noodzakelijk nagedacht over hun opvolger”, zegt Arnaud de Cartier, medeoprichter van Trajan Benelux. “Momenteel weet één op de twee familiebedrijven nog niet of het bedrijf binnen de familie zal blijven of niet. Aangezien kmo’s het kloppende hart van elke economie zijn – en zeker de Belgische – is dat een knoert van een probleem.”

Continuïteit

Trajan Capital maakt zich sterk dat het in Frankrijk de nodige ervaring heeft opgedaan om dat Belgische probleem het hoofd te bieden. “Met onze Transmission & Croissance-strategie richtten we ons vroeger exclusief op Franse kmo’s die geconfronteerd werden met een opvolgingsprobleem”, vertelt medeoprichter Thomas Duteil. “We stellen een pool van kandidaat-managers samen, die volgens ons een match kunnen zijn. We bekijken samen met een kandidaat-overnemer de bedrijfsstrategie en gaan heel het bedrijf analyseren. Vervolgens stellen wij onze oplossing voor aan de ondernemer die zijn bedrijf wil overdragen.”

Nadat het afzwaaiende management zijn fiat voor de opvolging heeft gegeven, begeleidt Trajan de nieuwe generatie managers bij het overnemen van de verantwoordelijkheden. “Heel vaak bezit de afzwaaiende ondernemer 100 procent van de aandelen en is die ook CEO”, merkt De Cartier op. “Wij brengen de nieuwe CEO aan, waarna er een transitieperiode volgt, die kan variëren van zes maanden tot zelfs drie jaar. Wij begeleiden de volledige transactie, de documentatie, de administratie enzovoort. We zorgen voor continuïteit.”

Daarbij is het ook belangrijk dat het bedrijf verankerd blijft in de regio, en dat de cultuur en het DNA behouden blijven. Want, “het bedrijf is vaak het laatste kind van een familie”, observeert Duteil. “En wij vinden dat menselijke kapitaal heel belangrijk.”

Unicum

Welke kmo’s komen in aanmerking? “We zijn alleen geïnteresseerd in bedrijven die goed lopen, en we gaan die vervolgens nog meer ontwikkelen”, stelt Duteil. “We zoeken naar bedrijven met een toekomst. En dat kan in zowat elke sector zijn.”

Een casus is de overname van het Bretoense roboticabedrijf AB Process Engineering in 2020. “Het stond al een tijdje te koop”, vertelt De Cartier. “Een bankier kwam via mond-tot-mondreclame bij ons terecht en vroeg of we geen kandidaat-overnemer hadden. Wij hadden in onze pool inderdaad een kandidaat die ervaring had in de technologische industrie. Meteen hebben we de eigenaar van AB Process benaderd: in plaats van het bedrijf te verkopen aan een grote industriële groep die mogelijk alles zou opslorpen en de tewerkstelling ter discussie zou stellen, stelden we voor die persoon aan het hoofd van het bedrijf te plaatsen. De eigenaar heeft de onderneming uiteindelijk aan ons verkocht, maar 45 procent van de aandelen gehouden.”

Is die werking als een private-equityfonds een Belgisch unicum? “Er is geen fonds dat op deze wijze focust op bedrijfsoverdracht”, betoogt De Cartier. “Met Trajan richten we ons echt op bedrijfseigenaars die niet verder willen, op bedrijven waar een volledig nieuw management aangetrokken moet worden. Onze totaaloplossing behelst zowel het verschaffen van kapitaal, als de verzekering dat de bedrijfseigenaar aandeelhouder blijft, als continuïteit voor zijn levenswerk. En dat bestaat nog niet op deze gestructureerde manier. Er zijn wel searchers, maar die opereren meestal op individuele basis.”

Private equity

Voor de vereiste kapitaalinjecties kan Trajan bogen op de private-equity-oorlogskas van Edmond de Rothschild, dat meer dan 4 miljard euro onder beheer heeft. Het fonds beoogt drie tot vier investeringen per jaar te doen, met aandelen van tussen 10 tot 20 miljoen euro per investering.

Almaar minder bedrijven noteren op de Brusselse beurs en dus wijken steeds meer investeerders uit naar niet-beursgenoteerde bedrijven. Private equity is overigens niet alleen weggelegd voor de grootste vermogens. Al is Trajan Capital, dat een minimuminleg van 250.000 euro (vanwege Belgische wetgeving, nvdr.) vergt, van die trend wellicht niet het beste voorbeeld.

