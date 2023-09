E5 lanceert eerste winkel die zich uitsluitend op mannen richt

Modeketen E5 lanceert een eerste stadswinkel in Aalst en later dit najaar ook een volledig nieuw franchiseconcept ‘Dansaert Men’, dat zich uitsluitend op mannen richt.

Dat kondigt E5 vrijdag aan in de marge van de bekendmaking van de halfjaarresultaten.

De broers Peter en Kristof De Sutter namen E5 Mode in februari 2021 over, nadat corona de op dat moment zwaar verlieslatende keten de nekslag had gegeven. Ze hielden alle 55 winkels open en 90 procent van het personeel aan boord. De winkels werden heringericht in boetiekstijl.

Eerste stadsboetiek

Nu komt daar dus een allereerste stadswinkel bij in het centrum van Aalst. “Bereikbaarheid is een belangrijk aspect van onze strategie. We streven ernaar dat elke Vlaming een e5 winkel heeft op maximum een kwartier van zijn of haar woonplaats,” zeggen de co-CEO’s Peter en Kristof De Sutter in een persbericht.

“Met onze eerste stadsboetiek willen we ook in centrumsteden kwaliteitsvolle Belgische mode en excellente persoonlijke service aanbieden. Dit versterkt onze concurrentiekracht en verankering en laat ons toe een nog breder en jonger publiek te bereiken”.

Alleen voor mannen

Daarnaast start e5 dit najaar, na het succes van de pop-upwinkel in Knokke, met een volledig nieuw franchiseconcept, dat zich uitsluitend op mannen richt.

Om die ambitie te realiseren, blijft e5 haar investeringsritme van 3 à 5 miljoen euro per jaar aanhouden. Het bedrijf ziet in de komende twee jaar potentieel om de kaap van 60 winkels te overschrijden.

Groeien

Sinds de doorstart in 2021 groeit e5 weer. Dat was ook in 2022 zo. “Ondanks de neerwaartse trend in de moderetailmarkt haalt e5 haar vooropgestelde omzetdoelstelling van 80 miljoen euro voor 2022”, klonk het vrijdag. De omzet lag zo 22 procent hoger dan in 2021, en er was een operationelewinstmarge van 5 procent. En in de eerste helft van 2023 was er een omzetgroei van 13 procent. De omzet van de webshop steeg met meer dan een kwart.

De CEO’s hebben de ambitie om de e5-keten, die nu 56 winkels telt, de komende twee jaar voorbij de kaap van 60 vestigingen tillen. Er kunnen zowel stads- als baanwinkels bijkomen. “Voor de stadswinkels denken we aan de middelgrote provinciesteden”, zegt Peter De Sutter. “Voor baanwinkels zien we onder meer nog mogelijkheden in de regio Ninove, in de regio Deinze-Tielt-Alter, rond Antwerpen en in de kuststreek.” Concrete locaties zijn er nog niet.

