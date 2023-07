E-bikeproducent Ellio haalt 5 miljoen euro vers kapitaal op voor internationale uitbreiding

De Belgische e-bikeproducent Ellio heeft 5 miljoen euro vers kapitaal opgehaald om zijn verdere productontwikkeling en internationale groei te financieren.

Aan de financieringsronde namen de bestaande aandeelhouders PMV, U2P en Buselo deel, aangevuld door twee nieuwe investeerders: Invest For Jobs en het Welvaarts. Dat meldt Ellio in een persbericht.

Het totale investeringsbedrag omvat 2,5 miljoen euro die onmiddellijk werd opgehaald en een extra 2,5 miljoen euro die gereserveerd wordt voor bijkomende financiering volgend jaar. Bovendien is er ook voor 2,2 miljoen euro aan leningen geconverteerd in aandelen, luidt het nog.

“Met deze nieuwe kapitaalinjectie staat niets Ellio nog in de weg om een dominante speler te worden op de speedpedelecmarkt,” zegt medeoprichter en CEO Jorrit Heidbuchel. “Daarnaast stellen de nieuwe middelen ons in staat om het potentieel van onze unieke technologie verder te verzilveren en er nieuwe markten mee te bedienen.”

Snelle groeier

De kapitaalronde is een nieuw hoogtepunt voor het jonge, maar ontzettend snel groeiende Ellio. Sinds de start van de verkoop die jaar geleden zag het Leuvense technologiebedrijf, met hoofdkwartier in Korbeek-lo, zijn omzet al bijna elk jaar verdubbelen, van 800.000 euro in 2020 tot 3 miljoen euro vorig jaar. Dit jaar mikt het op een omzet van 6 miljoen euro.

In de productiehallen van Bewel in Tessenderlo, een maatwerkbedrijf in de sociale economie, assembleert Ellio intussen circa 160 e-bikes per maand. Ellio heeft in Vlaanderen een dertigtal verkooppunten en opende onlangs ook een eerste in Nederland. Later wil het ook naar Duitsland en Frankrijk.

Enkele weken geleden nog lanceerde Ellio zijn nieuwste model, de Max, op de fietsenbeurs Eurobike in Frankfurt. Het heeft ook de Marty en de Original in zijn gamma.

Ellio heeft zelf 22 mensen in dienst. Bij Bewel in Tessenderlo werken nog eens zo’n 16 mensen voor Ellio.