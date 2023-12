DPG Media lijft RTL Nederland in voor 1,1 miljard euro

De Belgische mediagroep DPG Media heeft een akkoord bereikt over de overname van RTL Nederland. DPG Media heeft daar 1,1 miljard euro voor veil, melden beide bedrijven vrijdag. Als de deal goedkeuring krijgt, wordt DPG meteen een derde groter qua omzet.

‘We geloven sterk in de toekomst van televisie en streaming waarbij de kracht van goede lokale programma’s en series cruciaal is’, zegt Erik Roddenhof, de CEO van DPG Media, in een persbericht. ‘RTL Nederland past daarmee heel goed bij DPG Media’, klinkt het.

Nog volgens Roddenhof is het bundelen van krachten noodzakelijk om succesvol te blijven. ‘We kunnen elkaar versterken met kennis, kunde en investeringen. Het is veel geld, maar elke euro waard.’

De overname moet nog de goedkeuring krijgen van de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Komt die er, dan zal er niet meteen veel veranderen, zo luidt het. De merken RTL en Videoland van RTL Nederland blijven behouden, en er zullen geen banen verdwijnen.

RTL Nederland en RTL Nieuws zullen als nieuwe divisie aan DPG Media worden toegevoegd, onder leiding van Sven Sauvé, de CEO van RTL Nederland.

Sauvé zegt enthousiast te zijn over de overname. ‘We hebben altijd gezegd dat consolidatie noodzakelijk is in de Nederlandse media-industrie’, stelt hij in het persbericht.

‘Door onze krachten te bundelen creëren we een completer mediaconcern dat volop blijft investeren in lokale, innovatieve, impactvolle content en onafhankelijke journalistiek.’ Hij is ook tevreden dat de naam RTL – ‘een sterk merk en geliefd bij heel veel Nederlanders’ – behouden blijft.

Christian Van Thillo, de uitvoerend voorzitter van DPG Media, zegt van zijn kant te geloven in de toekomst van televisie en video. ‘Ons bedrijf maakt in België met vtm al 35 jaar succesvol televisie. Ik ben ervan overtuigd dat de consument zal blijven kijken naar goed gemaakte programma’s. Onze passie en kracht ligt bij lokaal gemaakte content, iets wat we bij DPG Media met al onze media doen.’ Volgens Van Thillo sluit RTL Nederland perfect aan bij die visie.

DPG Media is in België bekend van onder meer vtm, Het Laatste Nieuws, De Morgen en Dag Allemaal. De mediagroep is ook al in Nederland actief met AD, Nu.nl en de Volkskrant. In 2022 was de Belgische groep, die ook activiteiten heeft in Denemarken, goed voor een omzet van 1,8 miljard euro. RTL Nederland van zijn kant realiseerde een omzet van 636 miljoen euro. Bij DPG Media werken 6.000 mensen. RTL Nederland heeft 800 medewerkers.

RTL Nederland stond al in de etalage. Een eerder plan van het Nederlandse mediabedrijf Talpa om met RTL samen te gaan, werd door de ACM afgekeurd.