Denis Gorteman (D’Ieteren Automotive): ‘Het Autosalon op de Heizel is nog niet dood’

2024 opende zonder Autosalon. En toch is de hoogmis op de Heizel nog niet dood en begraven. Denis Gorteman, de CEO van de marktleider D’Ieteren Automotive, de invoerder van Volkswagen Groep, ziet het Autosalon de volgende jaren terugkeren. “De Belg houdt van auto’s. Maar het Autosalon moet meer zijn dan een aantal modellen die naast elkaar staan in een paleis van de Heizel.”

Voor het eerst sinds de pandemie kon D’Ieteren Automotive, de invoerder van de merken van Volkswagen Groep, vorig jaar nog eens vieren. De algemene markt van nieuwe wagens ging weliswaar fors vooruit in België, maar het Duitse concern haalde vorig jaar 24 procent marktaandeel in België, het hoogste ooit. Dat was niet enkel het gevolg van het wegwerken van de achterstand van bestellingen, als gevolg van de pandemie.

DENIS GORTEMAN. “Het is meer dan dat. Het klopt dat we door de pandemie abnormale leveringstermijnen hadden, met wachttijden tot achttien maanden. Maar het is veel meer dan een inhaalbeweging. De consument vertrouwt onze merken. Audi heeft het fantastisch gedaan. We hebben nog nooit zoveel wagens van het premiummerk verkocht. De merken Cupra en Seat waren samen goed voor meer dan 11.000 wagens. Er is dus duidelijk ook plaats voor andere merken dan luxewagens.”

Het Amerikaanse Tesla blijft de show stelen met een uitsluitend elektrisch gamma.

GORTEMAN. “Ook in elektrische wagens zijn we de uitgesproken marktleider, met bijna 29 procent van de markt voor al onze merken samen. Tesla is het nummer één, met 17 procent. Maar Tesla is één merk, met drie modellen. Volkswagen Groep heeft een veel breder gamma. We zijn bovendien het nummer één in elektrische wagens in heel Europa. Als we onze verkoop van hybride modellen (deels bezine en deels elektriciteit) meetellen, betekent dat twee derde van onze verkoop.”

De abnormaal lange levertermijnen behoren inmiddels tot het verleden. Met als gevolg dat ook de wagenvloot bij concessies weer sterk toeneemt. De particulier heeft weer uitzicht op kortingen, na jaren van prijsstijgingen?

GORTEMAN. “De vertragingen in de leveringen zullen nog het eerste halfjaar aanslepen. Maar het klopt dat er nu wat meer voorraad is, al is dat totaal niet vergelijkbaar met de voorraden van vóór de pandemie. De autoproducenten trekken de distributie steeds meer naar zich toe. Voordien droegen de concessiehouders het risico van overtollige wagens in voorraad. Nu staan die meer en meer op de balans bij de producenten. Ze hebben dus geen enkel belang bij te veel wagens in de markt.”

Wagens worden voor de particulier dus structureel duurder?

GORTEMAN. “De prijzen zijn inderdaad gestegen. Maar dat is ook het gevolg van de steeds strengere normen, bijvoorbeeld voor de uitstoot. Zeker kleinere modellen zijn daardoor duurder geworden. Maar daarnaast zullen producenten de vraag dus sterker sturen, omdat ze het verkoopbeleid in handen nemen. Er kunnen nog kortingen en promoties komen, maar de producenten zullen daar strenger over waken.”

Met als gevolg dat de verkoop van nieuwe wagens vandaag vooral gedreven wordt door bedrijfswagens. De particulier haakt af, want vorig jaar werd slechts een derde van de nieuwe wagens aan particulieren verkocht, terwijl die historisch goed waren voor de helft van de verkoop.

GORTEMAN. “Bedrijfswagens zijn officieel goed voor twee derde van de verkoop. Maar dat cijfer klopt niet helemaal. In dat segment steken ook privateleaseformules, dus voor particulieren. Via een private lease betalen consumenten gedurende drie tot vier jaar een maandelijkse huur. Die markt groeit sterk. Van 15.000 huurcontracten in 2022 tot wellicht 30.000 vorig jaar – de cijfers zijn nog niet definitief. Zeker vandaag is dat een interessante formule, gezien de snelle evolutie van energietypes. Het is de leasingmaatschappij die de restwaarde op zich neemt. Bij de particulier leeft vandaag veel onzekerheid over de restwaarde van de wagen over vier jaar.”

Een extra stimulans voor de particulier is het Autosalon in januari. Dat leidde in het verleden tot bijna 30 procent van de bestellingen voor een heel jaar. Maar dat Autosalon heeft D’Ieteren door zijn afwezigheid mee dood verklaard.

GORTEMAN. “Januari blijft ook zonder Autosalon een sterke maand voor de autoverkoop. Het Autosalon voor particulieren vond overigens slechts om de twee jaar plaats. Maar we moeten realistisch zijn. D’Ieteren Automotive gaat ervan uit dat de verkoop van nieuwe wagens de volgende jaren 420.000 per jaar zal zijn. Dat is een structurele daling, want in 2019 werden circa 550.000 nieuwe wagens ingeschreven. Waarmee ik niet gezegd heb dat het Autosalon definitief dood is. De Belgische consument blijft vragende partij. Maar het Autosalon moet meer zijn dan een aantal modellen die naast elkaar staan in een paleis van de Heizel. Het evenementenaspect wordt steeds belangrijker. Voor een nieuw Autosalon in 2025 is het misschien nog te vroeg. Maar de Belg houdt van auto’s. Dat toont de verkoop van luxemerken. België haalt een hogere verkoop van Bentley, Lamborghini en Porsche dan Frankrijk. En de Zoute Grand Prix lokt enorm veel toeschouwers.”