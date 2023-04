De Miko Kids van de familie Michielsen zorgen voor opvolging

De familiale aandeelhouders achter de beursgenoteerde koffieverkoper Miko zijn al met meer dan honderd telgen. Het ultieme bindmiddel is een groots familiefeest in september. De Miko Kids, de nieuwste generatie, krijgen er hun jaarlijkse vuurdoop in het aandeelhouderschap. Maar vergis u niet. “Het is beter dat ze hun eigen carrière maken buiten het familiebedrijf. Want de prestatiedrang in het familiebedrijf is wellicht toch iets hoger.”

Ruim honderd telgen. Allemaal afstammelingen van stamvader Frans Michielsen senior (1910-1996) en zijn echtgenote Maria De Meersman (1912-2003). Eén keer per jaar ontmoeten de telgen van de familie Michielsen elkaar tijdens een groot familiefeest. Dat gebeurt in het weekend rond 13 september, de geboortedatum van Maria De Meersman. Zij was de voorzitter van de raad van bestuur van Miko van 1974 tot 1998. “Op dat jaarlijkse familiefeest komen alle generaties samen. Ook de kleintjes van acht tot tien jaar, onder de naam Miko Kids”, duidt Frans Van Tilborg (57). De huidige CEO van Miko is een derdegeneratietelg. “We proberen zo veel mogelijk mensen bijeen te brengen. Er komen meestal zeventig tot tachtig mensen. Dat is op zich al verwonderlijk. We presenteren het bedrijf dan nog eens. De hele algemene vergadering van mei wordt ook getoond in september. Dat gebeurt op een ludiekere manier, want de kleinkinderen zijn er ook bij. We komen ’s middags aan, waarna we starten met een aperitiefje. Dan volgt de presentatie. Vervolgens is er een barbecue en een dessert. Er is ook een kinderspeeltuin. Het is allemaal niet te complex.”

Diep religieuze Frans senior

Het bindmiddel voor de ruim honderd telgen is de stamvader Frans Michielsen. Zijn invloed blijft tot vandaag nazinderen. Hij wordt zo genoemd omdat er ook een zoon, Frans junior, is. “Grootvader was veel meer dan alleen maar een schitterende zakenman. Hij was diep religieus”, herinnert Frans Van Tilborg zich. “Hij was katholiek. Hij heeft de hele wereld afgereisd, want hij wou zijn twijfels wegnemen over de vraag of het katholicisme wel de beste godsdienst was. Hij bezocht hindoetempels en boeddhisten. Er hing een spreuk in zijn directiebureau: ‘Al wist ik dat morgen de wereld zou vergaan, zou ik vandaag nog mijn boompje planten.’ Je moet blijven geloven en initiatief nemen. Die waarde heeft de familie overgenomen.” De religieuze factor is vandaag niet noodzakelijk een drijfveer in de onderneming uit Turnhout. “Dat wil niet zeggen dat we allemaal ongelovig zijn geworden.”

“Kunst was zijn hobby”, gaat Van Tilborg door. “Hij kon daar een week lang over blijven praten. Hij gaf spreekbeurten met dia’s. Het Lam Gods was één van zijn interesses. Dan liet hij alle details van het werk op zijn dia’s zien. Hij was dus veel meer dan een pur sang koffiebrander en -verkoper. Zijn interesses waren heel breed.”

Bloedverwanten

Het is ook via grootvader Frans Michielsen senior dat Frans Van Tilborg in 1992 in het familiebedrijf stapte. “Mijn grootvader heeft me heel vaak gebeld. Hij wou dat ik bij Miko kwam werken”, herinnert Frans Van Tilborg zich. “Ik heb nog massa’s brieven van hem, heel mooi geschreven, waarin hij erop aandrong dat ik bij Miko zou komen.”

Van de derde generatie zijn er vandaag vier telgen operationeel actief bij Miko. CEO en gedelegeerd bestuurder Frans Van Tilborg werkt sinds 1992 in het familiebedrijf. Twee neven zitten in het directiecomité: Stijn Michielsen is exportdirecteur en Karl Hermans is algemeen directeur van SAS Groep, een producent van huismerken. De vierde persoon, Frank Michielsen, werkt in de logistiek. Van de zeven leden van de raad van bestuur zijn er vier telgen van de familie. Dat geldt ook voor de voorzitter, Bart Wauters (47).

Strikte regels

Voor de volgende generaties heeft Miko striktere regels. “Na hun studies kunnen ze niet meteen bij Miko beginnen. Ze moeten eerst elders ervaring opdoen, het liefst in het buitenland. Voor wie zich dan kandidaat stelt, is er een heel zware selectieprocedure. Er moet uiteraard ook een functie beschikbaar zijn. We gaan niet zomaar postjes creëren. En het mag slechts één persoon per familietak zijn.”

Frans Van Tilborg heeft drie zonen. “Ze zullen niet bij Miko komen werken. Ik duw daar ook niet voor. Het is beter dat ze hun eigen carrière maken. Wellicht is de prestatiedrang in het familiebedrijf toch iets hoger. Je voelt je altijd iets afhankelijker van je bloedverwanten. In een niet-familiale onderneming is de druk wellicht minder hoog.”

