Datingapps maken een relatiecrisis door, zowel bij de gebruikers als bij de beleggers. Apps zoals marktleider Tinder, Bumble en Badoo zien hun gebruikersaantallen afnemen, terwijl ook de beurswaarde verdampt. Het was een bijzonder slecht jaar voor onlinedating, maar één app is een uitzondering daarop. Grindr, dat in de eerste plaats op de LGBTQ+-doelgroep mikt, zag zijn koers het voorbije jaar verdubbelen op de beurs van New York.

Van een roze wolk is al lang geen sprake meer bij de grootste beursgenoteerde bedrijven achter datingapps. Match is de wereldwijde marktleider. Het is de eigenaar van meer dan veertig applicaties, waarvan Tinder met voorsprong de grootste is. Tinder beleefde zijn hoogtepunt in 2020, tijdens de coronapandemie. Toen had het 73,3 miljoen maandelijks actieve gebruikers, maar vandaag staat de teller op 54,1 miljoen.

En minder gebruikers betekent automatisch minder inkomsten uit advertenties en abonnementen. Vorige maand meldde Tinder dat het aantal betalende gebruikers voor het achtste kwartaal op rij was gedaald tegenover het jaar ervoor. Bijgevolg nam ook de omzetgroei de voorbije drie jaar af. De marktwaarde van Match – ongeveer 8 miljard dollar – is nog maar een vijfde van wat die drie jaar geleden was. Ook de omzetprojecties zijn naar beneden bijgesteld.

Het afgelopen jaar zakte de koers van Tinder met 9,75 procent. Bij concurrent Bumble, het nummer twee in gebruikersaantallen, was de schade het voorbije jaar nog veel groter. Bumble, de eigenaar van de gelijknamige datingapp en Badoo, is in 2014 opgericht door een van de founders van Tinder. Het unique sellingpoint van Bumble bestond erin dat vrouwen het initiatiefrecht kregen om een gesprek aan te knopen. Dat concept was een reactie op het feit dat vrouwelijke Tinder-gebruikers vaak op ongepaste wijze werden benaderd. De koers van Bumble zakte het voorbije jaar met ruim 45 procent. Tekenend voor dat verval is dat zijn grootste onderscheidende functie – het vrouwelijke initiatiefrecht – op de schop ging.

AI als redding

In een open brief van de belangrijkste investeerders van Match klonk al een duidelijke roep om meer gebruikers aan te trekken, de kosten te drukken en te innoveren. En juist op het gebied van innovatie knelt momenteel het schoentje. Uit een enquête van Statista bleek al dat de gen-Z-generatie minder warm loopt voor onlinedating dan millennials. De gebruikers zijn uitgekeken op het basisprincipe: het goed- of afkeurend links en rechts swipen van foto’s. Daarnaast blijft de ervaring van vrouwelijke gebruikers slecht, waardoor overwegend mannen de apps gebruiken. De populairste apps lijken geen oplossing te vinden voor dat onevenwicht.

‘De meeste producten gebruiken heel weinig data om matches tot stand te brengen’ George Arison, CEO Grindr

Dit jaar hield Match zijn eerste investeerdersdag sinds zijn beursgang in 2015. Het belangrijkste thema: kunstmatige intelligentie (AI) als de volgende grote verandering in de wereld van de romantische connecties. Match zet daar zwaar op in en stelt dat AI de datingervaring volledig zal transformeren. Hiermee hoopt het bedrijf alle aspecten van het onlinedatingproces te verbeteren.

Meerdere datingapps zien AI als een welkome nieuwe wind, al moet nog blijken hoe AI concreet het verschil zal maken. Match-topvrouw Faye Iosotaluno opperde al het idee van een AI-matchmaking-functie. Daarmee worden gebruikers niet gematcht omdat ze elkaars foto’s leuk vinden, maar op basis van de informatie die de foto’s prijsgeven. Daarnaast trekt AI ook lessen uit enquêtes die Tinder aan gebruikers wil voorleggen.

De uitzondering bevestigt de regel

Maar het meest verregaande voorstel komt van George Arison, de CEO van de datingapp Grindr. Die wil de app transformeren tot een “AI first dating product“. Grindr wil nog diepgravender met gebruikersgegevens aan de slag gaan om kandidaten nadien met elkaar in contact te brengen. “De meeste producten gebruiken heel weinig data om matches tot stand te brengen”, zegt Arison aan de Financial Times. Hij hint ook naar Grindrs kijk op de implementatie van AI. “Ik denk dat er heel wat intimiteit en bruikbare informatie te vinden is in de chatgesprekken van gebruikers.” Grindr werkt ook aan een functie genaamd ‘Wingman’, waarbij de AI gespreksonderwerpen suggereert aan gebruikers op basis van de informatie die de ander deelt.

Grindr is tegelijk de uitzondering die de regel bevestigt. Terwijl bij zijn concurrenten gebruikers afhaken, de omzetgroei afneemt en beurswaarde in rook opgaat, floreert Grindr. Zijn koers op de NYSE noteert nu ruim 100 procent hoger dan aan het begin van 2024.

Grindr is een datingapp die gericht is op een LGBTQ+-doelgroep, en daar zit meteen ook zijn succes. Niet alleen groeit de holebi- en transgendergemeenschap wereldwijd, Grindr helpt die groep ook om op een laagdrempelige manier een match te vinden. Opvallend is dat de gebruikers van Grindr er ook niet voor terugschrikken om geld uit te geven in de app. In tegenstelling tot zijn concurrenten verwacht Grindr wel meer te verdienen aan zijn abonnementen. Het bedrijf uit Hollywood projecteerde onlangs een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 20 procent tussen 2024 en 2029.

Al bestaat de kans dat de langverwachte frisse wind voor datingapps uit nieuwe projecten komt. De Nederlandse app Breeze bijvoorbeeld is een onlineplatform dat het contact tussen gebruikers zo veel mogelijk offline wil laten plaatsvinden. Een van de meest voorkomende kritiekpunten van datingappgebruikers is dat het hele proces te oppervlakkig en simplistisch werkt. Nadat gebruikers gematcht zijn door elkaars foto leuk te vinden, krijgen ze de mogelijkheid met elkaar te chatten. Maar in de praktijk komen slechts weinig echte dates tot stand. Terwijl Tinder en Bumble een redding zien in AI, wil Breeze juist minder technologie inschakelen. De app slaat het chatgedeelte over en organiseert meteen een afspraakje bij een deelnemend restaurant of café. Breeze organiseerde naar eigen zeggen ruim 280.000 dates.