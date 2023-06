David Solomon, de nieuwe CEO van Mithra: ‘Minder beloften, meer resultaten’

De nieuwe topman van het veelgeplaagde Luikse biofarmabedrijf Mithra Pharmaceuticals spreekt een groot vertrouwen uit over de kwaliteit van de producten, maar beseft maar al te goed dat het niet langer op woorden, maar op daden aankomt.

David Solomon opent het interview met de uitspraak dat zijn job als nieuwe CEO van Mithra op de eerste plaats inhoudt om minder beloften te maken, maar resultaten te tonen. “We hebben met Estelle en Donesta twee geneesmiddelen in handen met een pijplijn die we verder gaan ontwikkelen. Daarmee moeten we in staan zijn om van Mithra een referentie als farmabedrijf te maken. Door bestaande deals te heronderhandelen, door nieuwe overeenkomsten te sluiten en door de ogen open te houden voor opportuniteiten.”

U voorspelt verkopen van 12 miljoen euro voor Estelle in 2023 en een groei richting 300 miljoen euro aan verkopen voor Estelle, Donesta en MyRing in 2029. Is dat voldoende om van Mithra een wereldtopper te maken?

DAVID SOLOMON. “Ik heb het al gezegd, ik maak geen beloften. Dat zijn de cijfers die de markt mij aanreikt en die ik naar voren heb gebracht. Het is mijn taak om een manier te vinden om succesvol te zijn op basis van die realistische cijfers. Succes voor Mithra, voor zijn personeel en voor zijn aandeelhouders, zowel de grote als de kleine.”

Hoe wilt u Mithra herlanceren na alle problemen van de voorbije jaren?

SOLOMON. “De essentie is de kwaliteit van de medicijnen. Maar je moet die ook goed kunnen uitleggen aan de markt en aan de beleggers. Mithra is en blijft een Belgische onderneming, gevestigd in Luik. Daar zijn we trots op. Maar in de gezondheidssector zijn eigenlijk alle bedrijven van nature wereldwijde ondernemingen. Kijk naar het Berlijnse BioNTech. Dat bedrijf is erin geslaagd de baas van Pfizer te overtuigen van de kwaliteiten van zijn vaccin tegen covid-19, goed voor het best verkopende vaccin in coronatijden ter wereld. Dat moet ook de strategie van Mithra 2.0 zijn.”

Uw commerciële partners voor Estelle en Donesta zijn tot nog toe Gedeon Richter en Mayne Pharma. Mooie groepen, maar niet van het kaliber van Pfizer.

SOLOMON. “Je mag niet alleen kijken naar de geneesmiddelen die we al hebben, maar ook naar degene die uit onze pijplijn zullen komen. Om te innoveren, moet je anticiperen op de toekomstige behoeften van mensen, zelfs al ze die nog niet kunnen vermoeden. Als Estelle en Donesta het goed doen, hebben we inkomsten, liquiditeiten zoals een bank. Maar de gespecialiseerde internationale fondsen willen niet in een bank investeren, maar in een beloftevolle pijplijn. We moeten dus ook werken aan nieuwe producten. Als we dat met realisme en bescheidenheid doen, dan kan een kleine onderneming uit Luik alsnog een wereldspeler worden.”

Het vertrouwen terugwinnen is een werk van lange adem. Mogen we daaruit afleiden dat u hier niet zit voor een korte tijd?

SOLOMON. “Helemaal. Ik wil iets neerzetten bij Mithra, iets magnifiek. Ik ben een beetje als een basketcoach. Ik kan geen basket spelen, maar ik kan een goed team samenstellen, een cultuur van prestaties installeren, ervoor zorgen dat iedereen over de juiste instrumenten beschikt en het bedrijf de nodige financiële middelen heeft. Ik wil dat iedereen trots is en in staat is om iets af te leveren.”

Wie Mithra zegt, zegt ook de productiefaciliteit in Flemalle. U bekijkt alle ‘strategische opties’. Wil dat zeggen dat u de CDMO (contract manufacturing organization) wilt verkopen?

SOLOMON. “Alle opties liggen nog op tafel. Een klein biofarmabedrijf zoals Mithra moet keuzes maken. We beschikken niet over honderden miljoenen aan liquiditeiten. Ik denk dat we moeten inzetten op de ontwikkeling van geneesmiddelen om de gezondheidssituatie voor vrouwen te verbeteren. De CDMO doet uitstekend werk, maar we moeten ook naar de cijfers kijken. Mithra moet de productiefaciliteit regelmatig geld toestoppen omdat de productie onvoldoende hoog is om zelfbedruipend te zijn. Als een grote farmaspeler eigenaar wordt van de faciliteit, dan kan die fabriek wel op volle capaciteit gebruikt worden en renderen. Dan is er ook steeds voldoende werk voor de 200 mensen die daar werken.”

