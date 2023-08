‘Crédit Agricole dicht bij akkoord voor overname Degroof Petercam’

De Franse financiële groep Crédit Agricole zou dicht bij een akkoord zijn voor de overname van de Belgische vermogensbeheerder Degroof Petercam, meldt het financiële persagentschap Bloomberg donderdag op gezag van ingewijden.

Volgens de bronnen van Bloomberg zijn de gesprekken over de overname vergevorderd, waarbij Degroof Petercam gewaardeerd zou worden op meer dan een miljard euro in de transactie.

Nog volgens die bronnen zou ook de Nederlandse bank ABN Amro de Belgische vermogensbeheerder hebben willen overnemen, maar de interesse van ABN Amro zou onlangs bekoeld zijn. Daarnaast circuleerden nog andere namen in de media, zoals die van het Zwitserse Julius Baer.

Degroof Petercam, met zowat 70 miljard euro in beheer, is de grootste onafhankelijke vermogensbeheerder van ons land. Het bedrijf ontstond in 2015 uit de fusie van Degroof en Petercam, waarvan de roots teruggaan tot 1871. De aandelen zijn in handen van de families (onder meer Philippson,…) achter beide banken, de rederij CLdN van de familie Cigrang en investeringsmaatschappij Cobepa.

Crédit Agricole is in ons land al actief in vermogensbeheer via Indosuez Wealth Management.