Containerrederij Maersk vaart niet meer door Rode Zee na aanvallen op containerschepen

Containerrederij A.P. Moller-Maersk heeft aan al haar schepen die onderweg zijn naar de zuidelijke ingang van de Rode Zee gevraagd om hun reis voorlopig te pauzeren. De maatregel is een gevolg van verschillende aanvallen op haar containerschepen, door Houthi-rebellen, als wraak voor de oorlog in Gaza, zegt de rederij.

In een mededeling verwijst Maersk naar een incident met het schip Maersk Gibraltar donderdag en een andere aanval op een containerschip vrijdag.

‘We hebben alle Maersk-schepen in de regio, die op weg waren om door de zeestraat Bab el Mandeb te varen, opgedragen om hun reis tot nader order te pauzeren’, stelt de rederij. Bab el Mandeb is de zee-engte die de Indische Oceaan verbindt met de Rode Zee en verder noordwaarts met het Egyptische Suezkanaal en ook met de Israëlische stad Eilat.

Houthi-rebellen vallen commerciële schepen in de Rode Zee aan en dan vooral schepen die volgens hen gelinkt zijn aan Israël, als reactie op de oorlog in de Gazastrook. Israël wil er de extremistische Palestijnse organisatie Hamas uitschakelen. De voorbije dagen lijkt het aantal aanvallen toe te nemen en wordt de link met Israël vager. Dat betekent dat het risico toeneemt.

‘We zijn erg bezorgd over de geëscaleerde veiligheidssituatie in het zuidelijke deel van de Rode Zee en de Golf van Aden (tussen de zeestraat Bab el Mandeb en de Indische Oceaan, red.)’, stelt Maersk nog. ‘De recente aanvallen op commerciële schepen in de regio zijn alarmerend en vormen een belangrijke bedreiging voor de veiligheid van zeelui.’

Lees ook: