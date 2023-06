Colruyt breidt gezondheidstak uit

Colruyt Group heeft een nieuwe stap gezet in de uitbouw van haar gezondheidspijler. Ze neemt een belang in het gezondheidsplatform yoboo, en neemt daarbij meteen ook twee fysieke apotheken over en een medisch centrum. De groep bezit al de online apotheek Newpharma.

Het gezondheidsplatform yoboo (yob¿ is het Japanse woord voor preventie) biedt mensen een persoonlijk begeleidingstraject aan om hun levensstijl te verbeteren. Gebruikers kunnen er een vragenlijst invullen, waarna ze een individueel dashboard krijgen dat een aantal mogelijke aanpassingen aan de levensstijl voorstelt. Ze kunnen ook terecht bij gezondheidsprofessionals, zoals apothekers, waarmee het platform samenwerkt.

Als onderdeel van de participatie in yoboo, waarover geen financiële details worden bekendgemaakt, neemt Colruyt Group ook twee fysieke apotheken (in Antwerpen en Zwijndrecht) en een medisch centrum over die al gelinkt zijn aan het platform.

Colruyt heeft geen strategie om fysieke apotheken te gaan overnemen, zegt woordvoerster Hanne Poppe. De participatie in yoboo was volgens haar een kans die de groep niet kon laten liggen en ‘deze twee apotheken, die ‘flagships’ zijn van yoboo, komen mee in het pakket.’ De apotheken behouden hun naam en ook voor de mensen die er werken, verandert er niets, zegt de woordvoerster nog.

Voor Colruyt Group past de participatie in de uitbouw van een gezondheidspijler. Die omvat al de online apotheek Newpharma en fitnessketen Jims. ‘De investering in deze start-up kadert binnen de ambitie van Colruyt Group om gezondheid en welzijn toegankelijker te maken voor iedereen’, zegt de groep in een persbericht. Voor yoboo dan weer betekent de samenwerking nog meer groeimogelijkheden en focus op de verdere uitbouw van technologieën.