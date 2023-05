Collibra, Suntronics Solar en Belgium Peak Beer zijn de snelst groeiende bedrijven van het land

Elk jaar publiceert Trends de ranglijst van de snelst groeiende bedrijven. We noemen ze de Trends Gazellen. In de voorbije weken kon u al de rangschikking raadplegen van Brussel en de vijf Vlaamse provincies. Deze week sluiten we af met de snelste groeiers van heel België. De uitblinkers zijn – elk in hun groottecategorie – dataspecialist Collibra, zonnepaneleninstallateur Suntronics Solar en brouwerij Belgium Peak Beer. Zij krijgen de eretitel Ambassadeurs van de Belgische Gazellen, editie 2023.

Elk jaar stelt Trends rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven, onder het keurmerk ‘Trends Gazellen’. In de voorbije weken publiceerde Trends de rangschikking voor Brussel en de vijf Vlaamse provincies. Ons zusterblad Trends-Tendances publiceerde de rangschikking voor de Waalse provincies. Deze week sluiten we af met de rangschikking van de Belgische Gazellen, de snelst groeiende bedrijven van heel België. Die Belgische rangschikking is een primeur.

De rangschikking kan u raadplegen via de links onderaan dit artikel. Daar verneemt u ook meer over de methodologie. Het principe is gebaseerd op groei. Hoe sneller de groei, hoe hoger in de rangschikking. Concreet bekijken we de groei van toegevoegde waarde, cashflow en personeelbestand over een periode van vijf jaar. De groei van de drie variabelen herleiden we tot 1 score, die de plaats in de rangschikking bepaalt. De nummer 1 in de rangschikking krijgt de eretitel van Ambassadeur van de Trends Gazellen.

Eerste Belgische unicorn

Bij de grote bedrijven heeft dataspecialist Collibra de trofee in de wacht gesleept. Het is een logische en verwachte bevestiging voor de spin-off van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), die in 2008 werd opgericht door Felix Van de Maele, Stijn Christiaens, Pieter De Leenheer en Damien Trog. Met een waardering van een miljard dollar in 2019 werd Collibra de eerste Belgische unicorn. Twee jaar later is de waardering vervijfvoudigd (5,25 miljard dollar) na een fondsenwerving van 250 miljoen dollar. Collibra, met het hoofdkantoor in de Verenigde Staten, is wereldwijd actief en telt meer dan 1.200 medewerkers, van wie 150 in België.

Jaar na jaar neemt de hoeveelheid gegenereerde en verzamelde gegevens die bedrijven moeten beheren, toe, en die groei zal niet stoppen. Bovendien dwingt nieuwe regelgeving bedrijven tot een strenger beheer van de gegevens. Steeds meer bedrijven zetten een data office op, geleid door een chief data officer, om hun digitale transformatie te sturen. Collibra ondersteunt bedrijven bij het opzetten van hun datakantoor en bouwt tegelijkertijd aan eigen dataprocessen. “Wij bieden meer dan 650 klanten een uniek datamanagementpakket met een reeks functies die het gebruik en de analyse van gegevens vergemakkelijken, waaronder kunstmatige intelligentie”, zegt Stijn Christiaens. “Strikt genomen hebben we geen concurrenten die hetzelfde doen als wij. In feite is onze grootste concurrent de inertie die nog altijd bestaat in sommige bedrijven die informatie delen met Excel-bestanden en dergelijke, en geen gespecialiseerde software gebruiken.”

Snellaadpalen

In de categorie middelgrote bedrijven is Suntronics Solar de Ambassadeur. Het bedrijf, met hoofdkwartier in het West-Vlaamse Ledegem is opgericht in 2007 door Hans Verbeke en Louis Vansteenkiste. Het bedrijf begon als installateur van zonnepanelen. Aanvankelijk surfte Suntronics Solar mee op het succes van de groenestroomcertificaten, maar ook toen de overheid de steunmaatregelen afbouwde, bleven zonnepanelen populair. “Terecht. De terugverdientijd is minder dan tien jaar terwijl de investering in zonnepanelen toch gemakkelijk 25 à 30 jaar rendeert”, weet commercieel directeur Pieter Seynaeve. Intussen heeft het bedrijf al meer dan 25.000 installaties op de teller staan.

De markt van zonnepanelen durft nogal te fluctueren. Om meer stabiliteit in te bouwen, breidde Suntronics Solar het aanbod uit. Door een overname werd het bedrijf vanaf 2013 ook actief in het domein van traditionele verwarming en sanitair. Een jaar later ging Suntronics Solar zich ook richten op de studie en het ontwerp van geothermische warmtepompinstallaties. In 2019 kreeg het bedrijf bovendien een erkenning als koeltechnisch bedrijf en sinds dat jaar installeert het ook DC snellaadpalen bij kmo’s en industrie. “Vandaag kunnen we onze klanten een totaaloplossing op het gebied van groene energiesystemen aanbieden”, aldus nog Seynaeve.

De hoogste brouwerij van het land

Gelegen in het hart van de Hoge Venen is Belgium Peak Beer de hoogste brouwerij van het land, en meteen ook het snelst groeiende kleine bedrijf van België. Tijdens een babbel kregen Victor Ernst en Gauthier Demolin het idee om een bier te lanceren in de Hoge Venen en zo de hoogste brouwerij van België te bouwen. “Zo konden we ons onderscheiden op de markt. Voor de naam van het bier gebruikten we het Engelse woord peak of top,” aldus Ernst. Het tweetal vond een geschikte plek in Sourbrodt in de gemeente Waimes, niet ver van het signaal van Botrange. De brouwerij ging van start in 2016. Belgium Peak Beer heeft intussen een jaarlijkse productiecapaciteit van 5.000 hectoliter. Gezien het succes breidt de brouwerij uit tot binnenkort 16.000 hectoliter per jaar.

Alle door Belgium Peak Beer aangeboden bieren worden gebrouwen met water uit de Hoge Venen. Ze zijn van hoge gisting, op fles en ongefilterd. De brouwerij gebruikt geen kruiden, enkel wat de essentie is van elk bier: water, hop, gist en mout. Sommige bieren bevatten natuurlijk fruit. Belgium Peak Beer begon met vier bieren: een blonde, een bruine, een tripel en de bosbes. Later breidde het gamma uit met een licht bier (Peak Summer) met natuurlijk mandarijnsap, een iets sterker bier (Peak Winter), een bitterder bier (Peak IPA) en een alcoholvrij bier (Peak 0.0). En niet te vergeten een sterkere Grand Cru (10,5%). “Dat laatste bier is de essentie van onze brouwerij,” zegt Ernst.

