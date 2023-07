CM en In4Care lanceren ambitieus medtech-investeringsfonds

Ziekenfonds CM en zorgorganisatie In4Care lanceren samen een nieuw investeringsfonds, Carevest. Bedoeling is om te investeren in ondernemingen die actief zijn in gezondheid, zorg en welzijn.

CM en In4Care brengen zelf 6 miljoen euro in en zoeken financiële partners om in totaal 25 miljoen euro te kunnen investeren. De officiële oprichting van Carevest is begin 2024 gepland.

Kapitaal, expertise en netwerk

“De gezondheidssector staat onder gigantische druk,” zeggen de initiatiefnemers in een persbericht. “De personeelstekorten, wachtlijsten en oprukkende vergrijzing vragen om innovatieve en creatieve oplossingen. Er is veel potentieel, maar dat mist vaak slagkracht. Daar willen we iets aan doen.”

Volgens de beide organisaties is er naast kapitaal vooral ook nood aan expertise en een sterk netwerk.

Startende ondernemingen

De focus van het investeringsfonds ligt op ondernemingen in een startfase (early stage), die al een prototype van een oplossing of een product ontwikkeld hebben.

”We mikken op ondernemingen die actief zijn in het domein van gezondheid, zorg en welzijn,” zegt Nico De fauw, CEO van In4care, in het persbericht. “We richten ons niet louter op oplossingen die een financiële return opleveren, maar kijken zeker ook naar sociale impact.”