CEO-wissel CKV Bank neemt verrassende wending

Eveline Vereecke wordt dan toch niet de nieuwe CEO van CKV Bank, de kleine spaarbank uit Waregem. Inge Ampe, ex-Argenta en ex-ING, moet Rudi Deruytter opvolgen.

Coup de théâtre bij CKV, de kleinste bank van het land. Dat de CEO, Rudi Deruytter, eind dit jaar met pensioen gaat, was al een tijdje bekend. Eerder dit jaar maakte de bank bekend dat Deruytter zou worden opgevolgd door Eveline Vereecke, die twintig jaar voor ING België in Corporate & Wholesale Banking werkte. Normaal gesproken had Vereecke in september de overstap moeten maken, om op 1 januari 2024 Deruytter officieel op te volgen.

Nu raakte bekend dat dit scenario niet doorgaat. Eveline Vereecke heeft in extremis beslist voor de West-Vlaamse familie Clarebout te gaan werken. Ze zou er een familyoffice oprichten en op die manier haar expertise in bedrijfsbankieren verder valoriseren. De familie Clarebout is met Clarebout Potatoes actief in de productie van diepvriesfrieten. De onderneming nam eind vorig jaar haar concurrent Mydibel over en is uitgegroeid tot de grootste speler in Europa.

Strategisch adviseur

Toch worden de banden tussen CKV en Vereecke niet helemaal doorgeknipt. De 42-jarige bankier blijft actief als strategisch adviseur van de familie De Clerck, die CKV controleert. Dominiek De Clerck erfde bij de opsplitsing een deel van het Beaulieu-textielimperium van zijn vader.

In een reactie laat CEO Rudi Deruytter weten dat CKV en de familie De Clerck in “een vergevorderd stadium van gesprekken” zijn met Inge Ampe. Zij was tot voor kort lid van het directiecomité van Argenta. Ampe werd in 2018 commercieel directeur van Argenta, maar stapte er begin dit jaar op. Net als Deruytter en Vereecke werkte ze daarvoor een hele tijd bij ING België. Deruytter verwacht dat de benoeming van Ampe tegen eind augustus kan worden afgerond.

Druk op de rentemarge

CKV (‘Centrale Kredietverlening’) heeft een heel specifiek businessmodel. De bank kent kredietoplossingen toe aan mensen die door tijdelijke problemen bij andere banken moeilijk aan een lening raken en financiert zich door een hogere vergoeding op spaargeld te bieden. De snelle rentestijging van de voorbije maanden is voor de bank een uitdaging, omdat ze druk zet op de rentemarge. CKV rekent al een hoge kredietrente aan en kan zijn tarieven niet zomaar optrekken.

Na zijn pensionering zal Deruytter een aantal niet-operationele functies blijven opnemen. Hij blijft als adviseur verbonden aan de holding Bercofin van Dominiek De Clerck. Daar zal hij de investeringen mee begeleiden en lobbytaken invullen. Daarnaast is hij bestuurder bij twee takken van de holding Koramic van de Kortrijkse zakenman Christian Dumolin. Ten slotte is hij onlangs benoemd tot onafhankelijk bestuurder bij de vermogensbeheerder Truncus, die gecontroleerd wordt door de familie Van Geet.