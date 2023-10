CEO Tim Cook haalt 41 miljoen dollar uit verkoop Apple-aandelen

Apple-CEO Tim Cook heeft een groot aandelenpakket verkocht. Na belastingen leverde hem dat zowat 41 miljoen dollar (39 miljoen euro) op. Het is zijn grootste aandelenverkoop in meer dan twee jaar.

Cook bracht 511.000 aandelen aan de man, zo leert de aangifte bij de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) dinsdag. Cook heeft wel nog steeds zowat 3,28 miljoen aandelen van het techbedrijf achter de iPhone in handen, zo blijkt uit data die persbureau Bloomberg bijhoudt.

Cook heeft dit jaar te maken met een zeldzame loonknip. De man die al meer dan 20 jaar aan de slag is bij de Amerikaanse techreus uit Cupertino ziet het loon in 2023 met 40 procent zakken naar 49 miljoen dollar. Daarbij hoort een wijziging van de aandelenvergoeding. 75 procent van zijn aandelenvergoeding is nu gelieerd aan de beursprestatie van het aandeel, tegenover 50 procent voorheen.

Ook andere toplui hebben nu aandelen verkocht.

De vorige keer dat Cook op grote schaal aandelen verkocht, was in 2021 toen hij voor meer dan 750 miljoen dollar aandelen verkocht. Na belastingen leverde hem dat volgens Bloomberg netto zowat 355 miljoen dollar op. Hij was toen tien jaar CEO van het bedrijf.

Apple bereikte in juli de hoogste koers ooit op de beurs. Maar sindsdien ging het aandeel meer dan 12 procent lager, te midden van dalende beurskoersen bij techbedrijven.