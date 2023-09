Thomas Coune (CEO Mega): ‘Wij waren de boodschappers van de energiecrisis, dat heeft ons even parten gespeeld’

De Luikse energieleverancier Mega viert zijn tienjarige bestaan. We spraken met de CEO, Thomas Coune, over de ontwikkeling van het bedrijf, de moeilijkheden tijdens de energiecrisis en de toekomstplannen.

Hoe is Mega geëvolueerd sinds het in september 2013 de markt betrad?

THOMAS COUNE. “We begonnen tien jaar geleden met vier mensen in onze kantoren in Luik. Vandaag hebben we ongeveer 120 werknemers, van wie een veertigtal in Leuven, en ongeveer een half miljoen klanten. Al tien jaar lang zijn we een prijsuitdager, we willen consumenten de goedkoopste energie aanbieden. Voor hen, en voor onze stakeholders, moet energie betaalbaar blijven. Onze positionering is vrij uniek in de Belgische markt. We hebben nu meer klanten in Vlaanderen dan in Wallonië en we zijn net van start gegaan in Nederland. Er is veel synergie tussen de twee markten. We spreken dezelfde taal, waardoor we een gecentraliseerd team hebben. Mega heeft daar al bijna 70.000 klanten.”

Hoe slaagt u erin uw kosten onder controle te houden in een turbulente energiemarkt?

COUNE. “Onze kernactiviteit is het inkopen van energie op de markten. Vanaf het begin hebben we ons gericht op onze verschillende activiteiten: onze klantenservice, de financiën, de marketing, de handels- en IT-systemen. Dankzij die strategie van kostenbeheersing hebben we een slankere structuur die ons in staat stelt te groeien en cocnurrentieel te zijn. Onze bruto operationele marges zijn lager dan die van onze concurrenten. We blijven ons onderscheiden met de laagste prijzen.”

Hoe hebt u de crisis doorstaan?

COUNE. “Als leverancier met lage kosten zijn we veel kwetsbaarder als de energieprijzen exploderen. Onze wendbaarheid is een van onze sterke punten, waardoor we ons aan elke gebeurtenis kunnen aanpassen en kunnen profiteren van kansen in de markt. Maar midden in de energiecrisis heeft onze reactiesnelheid ons ook parten gespeeld en ons slechte publiciteit opgeleverd. We waren de eersten om onze tarieven aan te passen aan de explosie van de kosten voor netbalancering en levering. We waren de eersten die stopten met vaste contracten en die een verhoging van de waarborg op variabele contracten voorstelden. Onze pioniershouding leidde tot meer klachten van klanten. In zekere zin waren wij de boodschappers van de crisis, wat een negatieve invloed had op ons imago. Het was een ingewikkelde spiraal die we nu achter de rug hebben. Het is geruststellend om te zien dat de markt ons elke keer heeft gevolgd.”

Hebt u door de crisis klanten verloren?

COUNE. “Ja, we gaan dat niet onder stoelen of banken steken, we hebben klanten verloren tijdens de crisis.”

Heeft de crisis u kwetsbaarder gemaakt?

COUNE. “De crisis heeft ons duidelijk getroffen, net als alle andere spelers in de energiesector. De explosie van de prijzen heeft ons allemaal bij de keel gegrepen. Op het hoogtepunt van de crisis stegen de inkoopfacturen met de volumes en de stijgende prijzen. Voorschotfacturen van klanten waren niet langer voldoende om het verbruik te dekken. We moesten bedragen voorfinancieren die soms astronomisch hoog waren. We bevonden ons in een absurde situatie die aanleiding gaf tot buitensporige financieringsvereisten van bankinstellingen en financiële partners. Gelukkig konden we voor en tijdens de crisis altijd rekenen op het vertrouwen en de steun van onze financiële partners.”

Er gingen geruchten over een faillissement. Hoe staan uw financiën er vandaag voor?

COUNE. “Voor een organisatie als de onze, die haar kosten redelijk goed onder controle houdt, heeft het verlies van klanten ons er niet van weerhouden om operationeel winstgevend te zijn. Mega heeft altijd een positief eigen vermogen gehad. De crisis heeft geen invloed gehad op onze winstgevendheid omdat klanten uiteindelijk voor hun verbruik hebben betaald. Zelfs in 2021 hebben we financiële winst gemaakt. Sinds januari 2023 groeien we weer. Onze groei is stabiel en snel. In de komende zes maanden verwachten we terug te keren naar het klantenniveau van voor de crisis.”

U was een van de eerste leveranciers die eigenaren van zonnepanelen een toeslag oplegden. Dat leverde u ook veel kritiek op. Waarom heeft u die impopulaire keuze gemaakt?

COUNE. “Ik moet toegeven dat de timing heel slecht was (augustus 2022, op het hoogtepunt van energieprijzen, nvdr), maar het was een maatregel die we al een tijdje aan het voorbereiden waren, en die moest worden doorgevoerd. Het is een commerciële keuze. De situatie is dezelfde voor alle leveranciers. De forfaitaire vergoeding is bedoeld om de balanceringskosten van een zonnepaneleninstallatie te dekken. Als de eigenaar van zonnepanelen een terugdraaiende meter heeft – dat is vooral het geval in Wallonië – maakt de leverancier aanzienlijke extra kosten. Het probleem is dat die kosten niet factureerbaar zijn.

“Een goedkope leverancier zijn heeft ook een sociale dimensie. Door de kosten te verdelen over alle klanten, wordt een minderheid bevoordeeld, de 20 procent die zonnepanelen heeft. En dat gaat ten koste van degenen die het zich niet kunnen veroorloven om ze te installeren. Daarom wilden we zo eerlijk mogelijke tarieven hanteren. We hebben gemerkt dat weinig klanten ons hebben verlaten vanwege dat vaste tarief. Dat komt omdat het onder andere wordt gecompenseerd door onze zeer concurrerende gas- en elektriciteitsprijzen.”

Als distributeur produceert u geen energie. Wat is uw beleid op het gebied van duurzaamheid?

COUNE. “Als energieretailer hebben we een neutraal imago, in de zin dat we geen vervuilende activiteiten uitvoeren. We betrekken altijd zo veel mogelijk lokale producenten. We vergroten het aantal directe bronnen van groene energie, via windturbines of velden met zonnepanelen. We hebben bijvoorbeeld al jaren een contract met een windturbine in Modave. In Nederland hebben we ook een filosofie van lokale energieproductie. Door die contracten hoeven we op de Belgische markt geen energiemix te kopen die voornamelijk bestaat uit kernenergie en gasgestookte elektriciteit.

“De volgende stap zou zijn om meer te investeren in onze eigen productie. Met onze aandeelhouders hebben we ongeveer tien jaar geleden al geïnvesteerd in een windturbine. Die investeringen zijn door de crisis wat op de achtergrond geraakt, maar ze blijven een prioriteit.”

Hoe ziet de komende winter eruit?

COUNE. “We zijn optimistisch omdat de situatie op de energiemarkt veel evenwichtiger is. We zijn bijna helemaal verlost van Russisch gas, dat nu nog maar 5 procent van de aanvoer uitmaakt. De gasstroom is stabiel, met solide partners zoals Noorwegen. Op de markt voor vloeibaar gas hebben we serieuze partners zoals de Verenigde Staten, Australië en Qatar. De voorraden zijn ook voor 94 procent gevuld, terwijl dat in de twee voorgaande jaren rond 70 procent was, en dat in een veel gecompliceerdere geopolitieke context. We hebben ook gezien dat de consumptie van huishoudens sinds afgelopen zomer met 15 tot 20 procent is gedaald. Mensen hebben geleerd van de crisis en hun gewoonten veranderd. Die trend zet door. Ik heb geen kristallen bol, maar er is echt een extreem strenge winter voor nodig in combinatie met verstoringen van de aanvoer om de prijzen weer sterk te laten stijgen.”