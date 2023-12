Carl-Antoine Saverys wordt nieuwe CEO tankerrederij Exmar

De Belgische gastankerrederij Exmar krijgt een nieuwe CEO: Carl-Antoine Saverys. Dat werd dinsdag bekendgemaakt nabeurs. Hij volgt vanaf 1 januari Francis Mottrie op, die aan boord blijft als operationeel directeur (COO).

Carl-Antoine Saverys, de zoon van voorzitter Nicolas Saverys, vervulde al verschillende functies in de scheepvaartindustrie, zoals de afgelopen zes jaar bij de afdelingen infrastructure en daarna shipping van Exmar, klinkt het.

Francis Mottrie zal samen met Jens Ismar (executive director shipping) deel blijven uitmaken van het directiecomité ‘om de overgang te ondersteunen’. Daarin zullen ook de nieuwbenoemde financieel directeur, Hadrien Bown, en de executive director infrastructure, Jonathan Raes, zetelen.

Volgens Nicolas Saverys is het nu het ideale moment voor een generatiewissel. ‘Het bedrijf verkeert in een uitstekende positie om toekomstige opportuniteiten aan te pakken met een sterke balans (…) We hebben het volste vertrouwen in het vermogen van het directieteam om het bedrijf verder uit te bouwen en te laten groeien.’