Brusselse zakenman Aldo Vastapane overleden

De Brusselse zakenman Aldo Vastapane is dinsdag op 97-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Franstalige krant La Libre op basis van meerdere bronnen uit de omgeving van de baron. De zakenman met Italiaanse roots was van vele markten thuis, maar maakte vooral fortuin met vastgoed.

Aldo Vastapane werd op 1 februari 1926 geboren in Sint-Jans-Molenbeek. Hij is de zoon van geëmigreerde Italianen, die begonnen met de invoer van de aperitieven Martini in België. In eerste instantie houdt ook hij zich bezig met de verkoop van sterke dranken. Later komt daar nog de import van auto’s bij, net als enkele horeca-projecten. Zo was Aldo Vastapane lange tijd eigenaar van het restaurant ‘La Maison du Cygne’ aan de Brusselse Grote Markt.

Vastgoed

Maar het is in de vastgoedsector dat Vastapane vanaf de jaren 50 fortuin maakt. Samen met Charly De Pauw en Ado Blaton was hij een van de ‘betonbaronnen’ die van de Brusselse Noordwijk een nieuw Manhattan wilden maken, met de steun van zijn vriend en ex-premier Paul Vanden Boeynants.

In 1958 krijgt zakenman Vastapane het gegeerde monopolie op de verkoop van tax free-producten op de luchthaven van Zaventem. Zijn winkels droegen de naam ‘Skyshops’.

Frère

Daar kruist het pad van Vastapane dat van ‘rijkste Belg’ Albert Frère. Skyshop komt onder de controle van de holding Distripar, dat de luxe-activiteiten van Frère groepeert. Aldo Vastapane is minderheidsaandeelhouder van Distripar. Later maakte Skyshop deel uit van de NPM (Nationale Portefeuille Maatschappij), en dat voor 20 miljoen euro.

De banden met Albert Frère gaan nog verder. Zo was Vastapane een tijdlang bestuurder bij GBL, de centrale holding van Frère met participaties in de luchthavenbeheerder van Zaventem en in SN Brussels Airlines. Ook was Aldo Vastapane mede-aandeelhouder van Interparking, dat de parkings op de luchthaven van Zaventem beheert.

Mobutu

Taxfreeshops had Vastapane ook in Zuid-Afrika. Daar had de magnaat ook twee wildparken. In Congo bezat hij samen met Georges Forrest een van de grootste landbouwbedrijven. Vastapane onderhield er destijds goede banden met Mobutu.

Via zijn bedrijf Belgian World Airlines nam Vastapane in 2002 de noodlijdende chartermaatschappij Sobelair over. Het wordt een van de zeldzame mislukte deals in het zakenleven van Vastapane. In 2004 wordt het voormalige charterfiliaal van Sabena failliet verklaard.

Van Vastapane wordt gefluisterd dat hij ooit een relatie had met koningin Paola. Kwatongen dichtten hem zelfs het vaderschap van prins Laurent toe. Het weerhield hem er niet van een adellijke titel te verwerven. In 2006 werd Aldo Vastapane baron. In de herfst van zijn leven stond hij veel minder in de schijnwerpers.