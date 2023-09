Broers ontwikkelen in Kortrijk ontmijningsrobots voor Oekraïne

Drie broers hebben in het Kortrijkse BUDA::lab een goedkopere ontmijningsrobot ontwikkeld. De robot is bedoeld voor ontmijningen in Oekraïne en zal ook daar geproduceerd worden in een fabriek. De robot is woensdag in Kortrijk voorgesteld.

Na de oorlog zullen veel steden en gemeenten in Oekraïne nood hebben aan ontmijningsapparatuur om wegen, paden, sportterreinen… opnieuw veilig te maken. Dat is een dure operatie, en daarom ontwikkelden Kris Vancraen en zijn twee broers een goedkopere ontmijningsrobot. Daarvoor klopten ze aan bij het Kortrijkse BUDA::lab, een openbare werkplaats met heel wat machines.

Samen met een team van een tiental vrijwilligers, van lassers tot programmeurs, werkten de broers bijna een jaar aan de ontwikkeling van een prototype van de ontmijningsrobot. Zo’n robot kost gemiddeld meer dan een miljoen euro. De robot van de broers zou kunnen worden verkocht aan 40.000 euro.

Ontmijningsrader met AI

Ondertussen is er al een eerste model naar Kiev vertrokken voor de verdere softwareontwikkeling. Dat gebeurt in samenwerking met het bedrijf van de broers in Oekraïne. Aan het ontwerp zullen nog camera’s worden toegevoegd, een ontmijningsradar met artificiële intelligentie en de mogelijkheid om vooraf gedefinieerde oppervlakten automatisch te scannen.

Lassen, bekabelen, afwerken

Twee Kortrijkse scholen zijn bereid om mee te werken aan het maken van de robots: BuSO De Hoge Kouter en PTI Kortrijk. Zij kunnen lassen, bekabelen en afwerken. “We zijn heel trots dat we het idee van de drie broers Vancraen hielpen verwezenlijken. Hopelijk dragen we zo als kleine Belgische stad ons steentje bij om van het enorme Oekraïne weer een mijnvrij en veilig land te maken. Grote dank aan de vrijwilligers van BUDA::lab en de Kortrijkse scholen om hieraan mee te werken”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe. (Belga)