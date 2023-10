Bpost rekent euro extra aan om pakjes te versturen tijdens eindejaarspiek, postzegels worden duurder vanaf januari

Bpost gaat zijn klanten een toeslag van een euro per pakje aanrekenen voor een verzending tijdens de eindejaarspiek. Dat heeft het postbedrijf vrijdag aangekondigd. Bpost trekt ook de prijs voor postzegels op vanaf volgend jaar.

De toeslag van één euro geldt voor de verzending van pakjes in België tijdens de eindejaarspiek. Bpost definieert die als de periode tussen Black Friday (24 november) en kerstdag: zowat een hele maand dus.

Bpost zegt zo de extra kosten te willen compenseren tijdens de eindejaarsperiode, en ook om spreiding van de vraag buiten die periode aan te moedigen.

Volgens een woordvoerster van het bedrijf werd ook al in 2022 extra aangerekend voor het verzenden van pakjes tijdens de eindejaarsperiode, maar gold dat toen enkel voor bedrijven. In 2023 en 2024 geldt het voor alle klanten, dus ook particulieren, klinkt het.

Ook postzegels worden duurder vanaf januari 2024. De prijzen worden aangepast om de stijging van de kosten door inflatie en het dalend postvolume deels te compenseren. De non-priorzegel kost vanaf januari per stuk 1,46 euro in plaats van 1,39 euro, of 1,43 euro per stuk bij aankoop van een vel van 10. De priorzegel zal 2,27 euro per stuk kosten in plaats van 2,17 euro, of 2,24 per stuk bij aankoop van een vel van 10.

Ook pakjes versturen wordt vanaf volgend jaar duurder, al zegt bpost dat er manieren bestaan om minder te betalen, zoals een verzendetiket online afdrukken en betalen en pakjes versturen via een van de 3.000 afhaalpunten van bpost.

De gemiddelde tariefverhoging voor 2024 van alle binnenlandse postproducten zal ongeveer 4,9 procent bedragen. Bpost wijst er wel op dat als de inflatie sterker stijgt dan verwacht, de tarieven in de loop van 2024 nog eens met 3 procent kunnen stijgen.