Bpost krijgt dochter Active Ants volledig in handen

Bpost verwerft alle aandelen die het postbedrijf nog niet bezat in Active Ants, dat robots inzet voor de verwerking van pakjes van webwinkels. Dat meldt bpost maandag in een persbericht, zonder financiële details vrij te geven. Bpost had al 75 procent van Active Ants in handen. De voormalige directeurs van Active Ants verlaten het bedrijf, maar verzekeren de overgang. Bram Blondé wordt de nieuwe CEO van Active Ants.

‘Bpostgroup blijft investeren in de toekomst. Dit is een nieuwe fase voor het bedrijf en past perfect in onze strategie’, zegt Philippe Dartienne, interim-CEO van bpostgroup.

‘We namen in 2018 een meerderheidsbelang in Active Ants omdat we overtuigd waren van hun potentieel. Vandaag zien we hoe de diensten van Active Ants, Radial en Landmark Global elkaar perfect aanvullen en zo een meerwaarde creëren voor onze klanten’, klinkt het.

Active Ants werd in 2010 in Nederland opgericht, waar het twee magazijnen telt. Bpost nam het bedrijf over en twee jaar geleden werd het eerste magazijn in ons land (Willebroek) geopend. Ook in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is Active Ants actief. De magazijnen van het bedrijf zijn ultramodern en volgeautomatiseerd, waarbij er meer robots dan mensen aan de slag zijn