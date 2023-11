Boordpersoneel Brussels Airlines dreigt met staking tijdens kerstvakantie

Er heerst opnieuw sociale onrust bij Brussels Airlines. Bij het boordpersoneel loopt namelijk een stakingsaanzegging van onbepaalde duur, melden de vakbonden, die dreigen met hinder tijdens de kerstvakantie. De directie van de luchtvaartmaatschappij zegt vastberaden te zijn om oplossingen te vinden.

De aanzegging werd donderdag ingediend in gemeenschappelijk front en loopt vanaf donderdag 23 november, aldus CNE-secretaris Didier Lebbe.

Directe aanleiding van de stakingsaanzegging is volgens de vakbond het niet respecteren door het bedrijf van verscheidene cao’s. Zo consulteerde de directie van de luchtvaartmaatschappij niet de personeelsvertegenwoordigers vooraleer de uurroosters van het personeel te publiceren, klinkt het. En ook de toegangsvoorwaarden voor de functie van chef de cabine werden eenzijdig aangepast.

De vakbonden aanvaarden evenmin dat nog steeds de loonakkoorden gelden uit 2020, toen door de coronacrisis een herstructurering plaatsvond en duizend banen op de helling stonden. Sindsdien kon het bedrijf betere financiële resultaten voorleggen, en heeft het zelfs de meest winstgevende zomer ooit voor het bedrijf achter de rug.

Er wordt door de directie van de luchtvaartmaatschappij niet geluisterd naar het personeel, zegt Jolinde Defieuw van ACV Puls. ‘Er is heel wat frustratie bij het personeel. De werkdruk en het gebrek aan rust blijven, terwijl klachten worden geminimaliseerd.’

Kerstvakantie

Wanneer precies zal worden gestaakt, is nog niet duidelijk. ‘Maar het personeel mikt op de kerstvakantie’, klinkt het bij de vakbonden. De vakbond begrijpt dat dat voor de reizigers geen aangename boodschap is.

‘Staken tijdens kerst is een optie. Dat is niet leuk voor de reiziger. Maar dat is niet de schuld van de werknemers, wel van de werkgever. Helaas is staken soms de enige optie’, duidt Defieuw.

In een reactie zegt de directie van Brussels Airlines verbaasd te zijn over de communicatie van de vakbonden. Er staan eisen in die nog niet eerder op tafel werden gelegd, klinkt het. Het bedrijf zegt ook te allen tijde de wettelijke verplichtingen te hebben nageleefd en dat ook te zullen blijven doen.

‘De directie van Brussels Airlines blijft vastberaden om oplossingen te vinden. Oplossingen die werken op de lange termijn, zowel om een aantrekkelijke werkgever te blijven als om onze kosten onder controle te houden in een zeer competitieve markt. Er staan binnenkort nog gesprekken met de sociale partners gepland. De directie zal mee aan tafel naar constructieve oplossingen zoeken’, aldus het bedrijf.