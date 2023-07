BNP Paribas stapt uit bad bank Fortis

De Franse grootbank BNP Paribas heeft zijn belang van 11,8 procent in Royal Park Investments (RPI) verkocht aan medeaandeelhouders Ageas en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM), de investeerder van de Belgische staat. Dat schrijft De Tijd woensdag en blijkt ook uit een publicatie in het Staatsblad. RPI ontstond als restbank of ‘bad bank’ na de redding van het toenmalige Fortis.

Door de verkoop neemt de vertegenwoordiger van BNP Paribas, het moederhuis van ’s lands grootste bank BNP Paribas Fortis, in de raad van bestuur van RPI ontslag.

BNP Paribas had een miljoen van de 8,5 miljoen aandelen in handen. Het belang van verzekeringsgroep Ageas, de rechtsopvolger van Fortis, stijgt naar ongeveer 4,3 miljoen aandelen, wat een belang van 50,67 procent geeft. FPIM heeft voortaan bijna 4,2 miljoen aandelen in handen, goed voor een belang van 49,33 procent.

RPI ontstond in 2009, nadat Fortis tijdens de bankencrisis in 2008 kapseisde en de Belgische bankactiviteiten finaal bij BNP Paribas belandden. In RPI werden de risicovolle kredieten of zogenaamde ‘rommelkredieten’ geparkeerd. RPI verkocht de portefeuille in 2013 vervolgens voor 6,7 miljard euro aan de Amerikaanse investeerder Lone Star Funds. De activiteit van RPI is sindsdien ‘beperkt tot de opvolging van de wettelijke geschillen in de Verenigde Staten van Amerika over een bepaald aantal Amerikaanse activa’, klinkt het. In maart dit jaar kwam RPI nog eens in het nieuws met het indienen van een miljardenclaim op de Kaaimaneilanden tegen kredietbeoordelaar S&P.