BNP Paribas Fortis schuift bijna alle winst door naar Parijs

BNP Paribas Fortis maakte vorig jaar een winst van 3,2 miljard euro. Dat bedrag wordt bijna integraal overgemaakt aan de Franse aandeelhouder.

Zoals voor veel banken was 2022 ook voor BNP Paribas Fortis een recordjaar. De bank boekte een winst van 3,16 miljard euro, een toename met 22 procent in vergelijking met de 2,59 miljard euro uit 2021. Het is meteen ook het hoogste cijfer sinds de overname in 2009 door de Franse groep BNP Paribas. Exclusief een eenmalige boekhoudkundige winst op de acquisitie van bpost bank bedraagt de winsttoename 18 procent.

Van die winst vloeit bijna 3 miljard euro naar de Franse aandeelhouder. “Dat is mogelijk omdat we een heel sterk gekapitaliseerde bank zijn”, legt Michaël Anseeuw uit. Anseeuw volgde op 1 januari Max Jadot op als CEO van BNP Paribas Fortis. De bank kan volgens hem, ook na de uitkering van het dividend, een solide kernkapitaalratio (CET1) van 17,2 procent voorleggen. Een jaar geleden bedroeg die 18 procent.

Dividenden stromen door

Anseeuw wijst erop dat een groot deel van de winst afkomstig is van de dividenden die BNP Paribas Fortis ontvangt van gespecialiseerde entiteiten als Arval, of van banken in Polen, Turkije en Luxemburg die onder de consolidatieperimeter van de Belgische bank vallen. Slechts 43 procent van de winst van BNP Paribas Fortis kwam vorig jaar van de Belgische activiteiten, evenveel van gespecialiseerde entiteiten zoals het leasingbedrijf Arval.

“Het is logisch dat wij die dividenden laten doorvloeien naar de Franse moedermaatschappij”, zegt Anseeuw. “BNP Paribas Fortis heeft voldoende middelen om de Belgische economie, en zijn eigen groei en investeringen te financieren.”

Vorig jaar keerde BNP Paribas Fortis ook al 100 procent van de winst uit. CEO Max Jadot verwees toen naar het feit dat BNP Paribas in 2020 geen dividend en in 2021 slechts de helft van de winst had ontvangen. Anseeuw laat uitschijnen dat een vrijwel volledige winstuitkering het nieuwe normaal wordt voor BNP Paribas Fortis als onderdeel van een grote groep.

Sterke groei van de kredietportefeuille

De winsttoename bij BNP Paribas Fortis is vooral te danken aan de toename van de kredietverstrekking. De geconsolideerde kredietportefeuille groeide in 2022 met 9 procent aan tot een recordbedrag van 244,5 miljard euro. Door de rentestijging in de tweede helft van 2022 namen de inkomsten van de bank met 17 procent toe tot 9,64 miljard euro.

De operationele kosten stegen minder snel, met 11 procent tot 5 miljard euro. In combinatie met nog altijd historisch lage kredietrisicokosten (328 miljoen euro of 14 basispunten op de volledige kredietportefeuille) levert dat een recordwinst op. De kosten-inkomstenverhouding daalde van 54,4 tot 52,6 procent. Hoe lager die ratio uitvalt, hoe efficiënter en winstgevender een financiële instelling is.

Lees ook: Waarom de Belgische staat een deel van BNP Paribas Fortis verkoopt