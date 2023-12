Beurswaakhond FSMA vraagt boete voor Nyrstar

Beurswaakhond FSMA heeft aan de interne sanctiecommissie een voorstel overgemaakt om zinkgroep Nyrstar een administratieve geldboete op te leggen. Dat meldt De Tijd en wordt dinsdag bevestigd door het Antwerpse parket.

De Autoriteit voor Financiële diensten en Markten (FSMA) liet aan het parket weten dat men een procedure heeft opgestart voor het opleggen van een boete. Of de sanctiecommissie de boete ook effectief zal opleggen, is voorlopig niet duidelijk. De commissie beslist later autonoom over het voorstel van de FSMA.

Tegen zinkgroep Nyrstar loopt al jaren een onderzoek naar mogelijke marktmanipulatie. Als de commissie een boete oplegt, is het de eerste sanctie in het dossier rond de overname van Nyrstar door de internationale grondstoffentrader Trafigura.

In 2019 werden de zinkactiviteiten van Nyrstar verkocht aan de Singaporese grondstoffentrader Trafigura. In de periode daarvoor zou Nyrstar informatie aan de markt bezorgd hebben die mogelijks leidde tot marktmanipulatie.

Volgens een groep minderheidsaandeelhouders bij Nyrstar had Trafigura het zinkbedrijf eerst van binnenuit verzwakt als referentieaandeelhouder, om het daarna voor een appel en een ei volledig over te nemen.