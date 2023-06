Belgische Punch Group neemt Italiaanse specialist in elektrificatie van voertuigen over

Punch Group, het bedrijf van de Belgische ondernemer Guido Dumarey, neemt een Italiaanse producent en ontwikkelaar van elektrificatietechnologie voor voertuigen over. Dat meldt het Italiaanse persbureau Ansa. De Italiaanse tak van de Duitse multinational Vitesco Technologies heeft twee vestigingen in Toscane en een verkoopkantoor in Turijn en telt 900 werknemers.

Punch, dat onderdelen voor auto’s maakt, kocht in 2020 in Turijn al een onderzoekscentrum van de Amerikaanse autobouwer General Motors. Daar wordt gewerkt aan de transitie van dieselmotoren naar waterstof. De overname van Vitesco Technologies past in de groeistrategie van de Belgische groep, die marktleider wil worden op de zero-emissiemarkt met een focus op alternatieve brandstoffen en waterstof, citeert Ansa uit een document.

De twee Italiaanse vestigingen van Vitesco Technologies, in Fauglia en San Piero a Grado, tellen in totaal 900 werknemers. Volgens CEO Riccardo Toncelli blijven de onderzoeks- en productieactiviteiten in Italië.

Bij Punch werken momenteel 1.750 mensen op zeven locaties in Europa en Azië. De groep draait jaarlijks meer dan 600 miljoen euro omzet. Een overnamebedrag werd vooralsnog niet bekendgemaakt. De operatie zou eind dit jaar rond moeten zijn.