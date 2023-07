België grootste groeimarkt voor Carrefour in Europa

De Belgische markt was voor de Franse supermarktketen Carrefour de grootste groeimarkt de voorbije maanden in Europa, blijkt uit de presentatie van de halfjaarresultaten. De omzet in ons land steeg in het tweede kwartaal met 12,5 procent op jaarbasis. Over de eerste zes maanden gaat het om een groei met 11,3 procent.

‘De commerciële initiatieven beginnen hun vruchten af te werpen en Carrefour is het merk dat het meeste marktaandeel (bij vergelijkbare perimeter) wint in het tweede kwartaal’, meldt het bedrijf in het persbericht.

De voorbije maanden heerste er veel sociale onrust in de Belgische supermarktsector, met stakingsacties bij Delhaize en bij Mestdagh, uit protest tegen de franchiseringsplannen.

De Belgische omzet bij Carrefour bedroeg 2,255 miljard euro. Dat is meer dan de omzet in Italië (2,166).

In thuisland Frankrijk groeide de omzet van Carrefour in de eerste jaarhelft met 7,2 procent, in de rest van Europa met 8,1 procent en in Latijns-Amerika met 21 procent. De groepsomzet klokte af op 45,5 miljard euro. De courante operationele winst lag wel lager dan vorig jaar, op 700 miljoen euro (-2,2 procent).

Kosten gelinkt aan de integratie van Grupo BIG in Brazilië wogen op het resultaat. Maar dankzij de verkoop van de activiteiten in Taiwan, boekte de groep toch een hogere nettowinst (867 miljoen euro).