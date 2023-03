Belfius helpt bedrijven met hun duurzaamheidsstrategie

Belfius lanceert deze week het digitale Corporate ESG Ambition. Daarmee kunnen de corporate bankers van Belfius hun bedrijfsklanten bijstaan in het bepalen van hun duurzaamheidsstrategie en –doelstellingen.

“Tweederde van de Belgische middelgrote ondernemingen heeft nog geen traject uitgestippeld om klimaatneutraal te worden”, zegt Dirk Gyselinck, hoofd wealth management en ondernemingen van Belfius. Hij baseert zich daarvoor op cijfers van de federale overheidsdienst Financiën. “Laat staan dat bedrijven een duurzaamheidsstrategie hebben die volledig ESG-conform is. Bedrijven weten vaak niet hoe ze eraan moeten beginnen, welke keuzes ze moeten maken of hoe hun impact te meten. Of ze werken enkel aan hun milieu-impact (de E van ESG), maar ze hebben geen aandacht voor sociale of governance-doelstellingen. Er is nog veel werk aan de winkel.”

1.400 bedrijven

Om die bedrijven bij te staan ontwikkelde Belfius de digitale toepassing Corporate ESG Ambition. Daarmee zullen de 70 bedrijfsbankiers van Belfius de boer opgaan om samen met hun bedrijfsklanten een aangepast duurzaamheidsbeleid uit te stippelen. “Wij hebben specifieke doelstellingen bepaald voor 60 sectoren”, legt Gyselinck uit. “Zo kunnen bedrijven in functie van hun eigenheid keuzes maken. We zien het als een vrijwillig proces, waarbij bedrijven zelf bepalen hoe ver hun ambities reiken.”

Belfius hoopt op die manier dit jaar met 1.400 ondernemingen die meer dan 10 miljoen euro omzet realiseren in gesprek te gaan. “Wij positioneren ons als een partner van de ondernemingen”, zegt Gyselinck. “Belfius is in enkele jaren uitgegroeid tot een belangrijke financier van bedrijven, kmo’s en zelfstandigen. Ons marktaandeel in ondernemingskredieten is gestegen tot 19 procent. In 2014 was dat nog maar 8 procent. We hebben ook onze marktenzaal uitgebouwd, waardoor we onze klanten alle diensten in transaction banking en trade finance kunnen bieden.”

Vanuit die positie vindt Gyselinck het logisch dat de bank ook met zijn klanten over duurzaamheid in dialoog gaat: “Onze bedrijfscultuur is er een van luisteren naar de klanten en met hen meedenken – op een respectvolle, niet-arrogante manier. Daarom hebben we ‘Corporate ESG Ambition’ ontwikkeld, als een instrument van co-creatie. Bedrijven zitten met veel vragen over ESG, als we geloofwaardig willen zijn als bankier moeten we antwoorden kunnen bieden. Daarbij kunnen we tevens terugvallen op onze duurzame financierings- en mobiliteitsoplossingen. En klanten die hun doelstellingen halen, zullen we financieel belonen.”