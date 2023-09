BEKIJK – Joachim De Vos (Living Tomorrow): ‘We missen de focus om uitvindingen te vermarkten’

Joachim De Vos, medevoorzitter en medeoprichter van Living Tomorrow, pleit voor meer focus en risico met de budgetten die geïnvesteerd worden in technologische ontwikkelingen, in plaats van ze breed te verdelen. Enkel zo zullen we erin slagen om ook Europese ‘unicorns’ (eenhoorn-start-ups) te creëren, zo zei hij in de studio van Trends Kanaal Z.

In het begin van het fragment wordt verwezen naar de reportage over de inhuldiging van de nieuwe innovatiecampus van Living Tomorrow in Vilvoorde, waar onder anderen voormalig Europees president Herman Van Rompuy vrijdag te gast was. Bekijk de reportage hier: