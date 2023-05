Exit Bart Verhaeghe bij Club Brugge

Club Brugge staat te koop. De groep meerderheidsaandeelhouders rond voorzitter Bart Verhaeghe zoekt een overnemer voor hun participatie in de voetbalclub. Het moment lijkt op het eerste gezicht gunstiger dan bij de mislukte beursgang in 2021.

Bart Verhaeghe is klaar met het voetbalwereldje. En samen met hem Vincent Mannaert (CEO van Club Brugge), Jan Boone (CEO Lotus) en Peter Vanhecke (CEO Castel Capital). Zij hebben hun aandelen in Club Brugge gebundeld in de vennootschap Grizzly Sports. Die bezit bijna 72 procent van de aandelen van de populaire Vlaamse voetbalploeg.

De kritiek dat Bart Verhaeghe bij de mislukte beursgang enkel wilde cashen, wordt vandaag bevestigd.

Nu is Grizzly Sports bereid zijn participatie helemaal te verkopen. De zakenbank Raine Group is aangezocht om een overnemer te vinden. Twee jaar geleden verkochten de controlerende aandeelhouders al 23 procent van de aandelen aan het Amerikaanse investeringsfonds Orkila Capital. Dat betaalde daarvoor 30 miljoen euro, en injecteerde bovendien 20 miljoen euro in de club. Als gevolg van die operatie boekte Grizzly Sports een éénmalige meerwaarde van 157 miljoen euro op zijn resterende participatie.

Te hoge waardering

De intrede van de Amerikaanse investeerder kwam er na een mislukte beursgang. Bart Verhaeghe wilde in maart 2021 Club Brugge naar de beurs brengen tegen een waardering van meer dan 400 miljoen euro. Bovendien zouden er enkel bestaande aandelen verkocht worden. De veel te hoge waardering en het ontbreken van een kapitaalinjectie werkten echter contraproductief.

De kritiek dat Bart Verhaeghe toen enkel wilde cashen, wordt vandaag bevestigd. Hij is bereid de club tegen een goede prijs van de hand te doen. Het moment lijkt goed gekozen. Club kende het voorbije seizoen een buitengewoon succesvolle campagne in de Champions League en de club deed de voorbije jaren enkele zeer lucratieve transfers.

Minder gunstige vooruitzichten

Investeerders moeten er echter rekening mee houden dat de vooruitzichten minder gunstig zijn. Club Brugge ging het voorbije jaar door een sportief dal. Inkomsten uit de Champions of de Europa League zullen er volgend seizoen niet zijn. De club moet zich tevreden stellen met de Conference League, en daar zijn geen vetpotten te verdienen. Ze is bovendien niet automatisch gekwalificeerd voor de groepsfase.

Ook het stadiondossier zit in het slop. Bart Verhaeghe wil al jaren een nieuw stadion voor 40.000 toeschouwers laten optrekken. Op die manier hoopt hij de inkomsten uit ticketing, consumpties en merchandising fors op te voeren. Maar alle pogingen voor zo’n stadion in de Brugse stadsrand liepen falikant af. Het huidige project voorziet in de bouw van zo’n stadion op de Olympia-site, waar ook het huidige stadion zich bevindt. Maar die ligging in een woonwijk is niet onbesproken en stoot op vergunningsproblemen.

De intrede van Orkila Capital in 2021 waardeerde Club Brugge in 2021 op 215 miljoen euro, ongeveer de helft van wat Verhaeghe hoopte los te peuteren bij de mislukte beursintroductie. De vraag is hoeveel investeerders vandaag bereid zijn neer te tellen voor een voetbalclub in heropbouw, zowel op als naast het veld. De verhalen over alcoholmisbruik bij CEO Mannaert wierpen een donkere schaduw over diens functioneren.

Inflatie aan overnameprijzen

Positief voor Club is dat er de voorbije jaren een inflatie aan overnameprijzen voor voetbalclubs was. Vooral Britse en Italiaanse clubs waren gewild. Vaak kwam het grote geld uit de Aziatische of Arabische wereld, maar ook de Amerikanen lieten zich niet onbetuigd.

De begeleidende zakenbank Raine Group verkocht eerder het Engelse Chelsea aan de Amerikaanse investeerder Todd Boehly voor 4 miljard pond. Ze begeleidt ook de zoektocht naar een overnemer voor Manchester United en Inter Milaan. Mooie adelbrieven, maar in West-Vlaanderen kijken ze toch beter uit in welke mate een exotische investeerder het DNA van de populairste club van Vlaanderen zal respecteren.

