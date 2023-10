Baggergroep DEME voor de rechter in omkoopdossier na klacht Jan De Nul

De baggergroep DEME en negen andere beklaagden die zich woensdag moeten verantwoorden voor de Gentse correctionele rechtbank in de zaak rond de uitvoering van baggerwerken in de haven van het Russische Sabetta, worden vervolgd wegens valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en omkoping. Dat meldt de Gentse persrechter. Volgens het onderzoek, dat startte na een klacht van concurrent Jan De Nul, die naast de opdracht greep, zou het bedrijf meer dan 8 miljoen euro smeergeld betaald hebben aan tussenpersonen.

Het dossier draait om de toekenning van een contract om baggerwerken uit te voeren in de haven van Sabetta, met een van de grootste lng-terminals ter wereld, op het Jamal-schiereiland in het noorden van Rusland. Het Russische ministerie van Transport had een aanbesteding voor het project uitbesteed aan het Russische bedrijf USK Most, en zowel DEME als Jan De Nul stelde zich in 2013 kandidaat voor de baggerwerken, die van 2014 tot 2017 zouden plaatsvinden.

DEME haalde de opdracht binnen via zijn Russische joint venture Mordraga en Jan De Nul greep naast het contract, maar De Nul had vermoedens dat er een belangenconflict was met een tussenpersoon. Het onderzoek van het parket Oost-Vlaanderen startte in 2016 na een strafklacht van Jan De Nul.

In huiszoekingsbevelen van de FBI, die in 2018 ingeschakeld werd om e-mailadressen van verdachten te onderzoeken, werd de omkoopaffaire uit de doeken gedaan. Spilfiguur was volgens het gerecht Sofia M.-N., een ex-werknemer van DEME die een eigen consultancybedrijf startte in 2012. Haar Belgisch bedrijf werd door DEME officieel 175.000 euro betaald als consultant. Uit het onderzoek bleek echter dat de vrouw, een Belgische van Bulgaarse origine, 4.188.000 euro smeergeld kreeg via schermvennootschappen in Cyprus en Panama gelinkt aan DEME.

Ook een tegenhanger bij USK Most kreeg hetzelfde bedrag, en beide personen zouden via fraude en omkoping de toekenning van de opdracht aan DEME geregeld hebben. Volgens de speurders waren de toenmalige DEME-ceo Alain Bernard en drie andere personen binnen het bedrijf rechtstreeks betrokken bij het misdrijf.

Sofia M.-N. en Alain Bernard, die in 2019 opstapte als ceo van DEME, moeten zich woensdag voor de rechtbank verantwoorden. Ook vijf andere personen en drie vennootschappen rond DEME staan terecht. Jan De Nul NV heeft zich als benadeelde burgerlijke partij gesteld.

‘Het parket van Oost-Vlaanderen startte op 8 september 2016 een strafonderzoek naar aanleiding van een strafklacht van NV DE NUL wegens mogelijke feiten van omkoping in de toewijzing van baggerwerken aan de LNG-terminal in Rusland”, meldt het parket dinsdag. “Het dossier ging in gerechtelijk onderzoek en op 10 december 2020 vroeg het openbaar ministerie finaal de doorverwijzing van drie vennootschappen en zeven natuurlijke personen wegens valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en actieve publieke omkoping. Voor de tussenpersoon (Sofia M.-N., nvdr.) werd bijkomend de doorverwijzing gevraagd voor passieve publieke omkoping en witwassen. De raadkamer in Gent volgde de eindvordering van het openbaar ministerie integraal. De hogere beroepen van de inverdenkinggestelden werden allen door de kamer van inbeschuldigingstelling te Gent afgewezen.’