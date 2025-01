Automatisatieplatform Hyperfox haalt fors zaaikapitaal op

Het techbedrijf Hyperfox, dat de verwerking van inkomende bestellingen automatiseert, heeft 3,2 miljoen euro opgehaald. De start-up uit Hasselt zal het geld onder meer gebruiken om zijn positie in de markt te verstevigen.

Via de telefoon, een klantenzone of de webshop: bedrijven krijgen via verschillende wegen bestellingen binnen. Dat vraagt enorm veel manuren van de ondersteunende administratieve diensten om al die aanvragen foutloos te verwerken en op te volgen.

“Ons platform op basis van artificiële intelligentie (AI) automatiseert de verwerking van die binnenkomende bestellingen”, zegt oprichter Tom Devos. “De grote vernieuwing is dat onze software die bestellingen ook in e-mails kan herkennen en een orderformulier invult.”

De start-up haalt momenteel al een validatie van 80 procent zonder menselijke tussenkomst bij de bestellingen. “Zo heeft het personeel uit de back-office opnieuw tijd om belangrijk en proactief werk te doen”, zegt Devos. “Het repetitieve knip-en-plakwerk verdwijnt.”

Investeringen

Hyperfox werd in 2023 opgericht op Corda Campus in Hasselt. Het kreeg al snel enkele leningen en investeringen van businessangels en de Limburgse investeringsmaatschappij LRM. Begin vorig jaar kwam daar ook kapitaal van het durffonds Birdhouse Ventures bij, inclusief de deelname aan diens acceleratorprogramma, en verleende Vlaio een stevige subsidie om de AI verder te ontwikkelen.

Nu voegen Volta Ventures en JK Invest zich bij de investeerders. Hyperfox haalt in totaal 3,2 miljoen euro zaaikapitaal op. Dat geld zal worden gebruikt om zijn AI-platform verder te ontwikkelen, zodat ook bestellingen via pakweg gescande documenten en foto’s geautomatiseerd kunnen worden. Daarnaast mikt de start-up op verdere groei in zijn bestaande markten.

Groeipad

Hyperfox heeft al een vijftiental klanten in België, Nederland en Duitsland, waaronder enkele bedrijven in de havens van Duisburg en Rotterdam. De terugkerende omzet van de start-up bedraagt een half miljoen euro, die zijn AI-platform in drie versies aanbiedt afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

“We hebben in twee jaar tijd al een aanzienlijk groeipad afgelegd, dankzij de nodige kennis over de noden van bedrijven in de voedsel-, farmaceutische en logistieke sector”, zegt Devos. “We merken sinds het laatste kwartaal, als we met onze oplossing bij de klanten komen, dat we echt in staat zijn de back-office te ontzorgen. Niet hoeveel het kost, maar wanneer we kunnen starten is de vaakst gestelde vraag.”