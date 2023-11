Arvesta-topman Eric Lauwers wordt CEO van diepvriesbedrijf Crop’s

Eric Lauwers, de huidige topman van Aveve-moeder Arvesta, trekt naar de producent van diepvriesgroenten en -fruit Crop’s. Dat maakt het West-Vlaamse familiebedrijf vrijdag bekend.

Arvesta kondigde vorige maand al aan dat Lauwers eind dit jaar de deur achter zich dicht zou trekken. Niek Depoorter volgt hem vanaf 1 januari op als CEO van de groep boven de land- en tuinbouwwinkels van Aveve.

Nu is bekend welke andere oorden Lauwers opzoekt. Hij wordt vanaf 1 maart CEO van Crop’s, dat diepvriesgroenten, diepvriesfruit en vegetarische kant-en-klaarmaaltijden maakt. Hij volgt oprichter Michel Delbaere op, die het familiebedrijf uit Ooigem sinds 1977 leidt.

Delbaere wordt vanaf maart voorzitter van de raad van bestuur. ‘Op die manier zal hij waken over de langetermijnstrategie van het bedrijf’, meldt Crop’s.

Crop’s is wereldwijd actief en verwerkt jaarlijks 300.000 ton groenten en fruit in tien fabrieken. Het draait een omzet van ruim 500 miljoen euro per jaar en stelt 2.000 mensen tewerk.